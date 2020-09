Arriva un nuovo pacchetto di sticker animati in WhatsApp, nell’ultima beta di settembre per l’applicazione di messaggistica. Le novità dell’ultima versione siglata come la 2.20.200.6 riguardano anche alcuni bug risolti e gli sfondi: la carne a cuocere non manca appunto, almeno per la versione sperimentale del servizio disponibile per dispositivi Android direttamente sul Play Store (per chi iscritto allo specifico programma).

Si parte dagli errori risolti proprio in WhatsApp. Prima di questa versione dell’app, si era manifestato un bug nella sezione relativa all’uso dello spazio di archiviazione. In molti casi, questa schermata non risultava raggiungibile e si chiudeva all’improvviso. Gli sviluppatori ora hanno risolto l’anomalia e l’accesso alla scheda avviene senza intoppi.

A molti utilizzatori degli sticker animati in WhatsApp farà di sicuro piacere sapere che un nuovo pacchetto è stato appena introdotto tra le opzioni per gli adesivi. La soluzione si chiama Usagyuuun e ha un peso di 3.5 MB. Protagonista della novità è un tenero personaggio in bianco con orecchie quasi da coniglio che, come al solito, si esprime in tutte le sue emozioni. La novità riguarda gli utenti Android che partecipano alla beta ma anche quelli iOS con gli iPhone ai quali non manca ora lo stesso pacchetto.

Ultimo interessante cambiamento in WhatApp ora di scena è quello relativo agli sfondi. Sarebbe in sviluppo una nuova funzione chiamate “Wallpaper Dimming”. Quest’ultima, in particolare, servirebbe a cambiare velocemente il colore dello sfondo dell’app appunto con il comando swipe verso destra e verso sinistra. L’implementazione ancora non è del tutto completata e sarà utilizzabile in tutto e per tutto solo in qualche futuro aggiornamento.

GLi sviluppatori non perdono tempo nel dotare l’app di messaggistica di novità sempre più funzionali o anche (semplicemente) divertenti. Nuovi sticker WhatsApp potrebbero essere sempre all’orizzonte ad esempio, per la gioia di chi affida le sue comunicazioni ai divertenti adesivi.