Non sono così isolati i problemi segnalati da alcuni utenti in possesso di uno smartphone Huawei con HiSuite, lo strumento che sulla carta consente la perfetta interazione tra il device ed un PC. Si tratta di un progetto sul quale il produttore cinese ha investito tantissimo, al punto da migliorare con il trascorrere del tempo anche i suoi standard di sicurezza. Ne abbiamo parlato diversi mesi fa con un articolo dedicato, prima che oggi 11 settembre venisse alla luce un’altra anomalia da non trascurare.

Affrontiamo problemi di compatibilità tra modelli Huawei e HiSuite

In sostanza, ci sono utenti che dispongono di un dispositivo Huawei che, dopo aver installato HiSuite sul proprio PC, non riescono a creare una connessione tra i due modelli. Il motivo risiede in una particolare notifica che potrebbe arrivarvi sullo smartphone, secondo cui l’attuale versione del sistema operativo che state utilizzando sul mobile non sia compatibile con HiSuite. In questo caso, abbiamo una presa di posizione chiara da parte dell’assistenza, con tanto di procedura fornita da Huawei Italia:

“Se la versione di HiSuite è la 10.1.0.550, ti invitiamo a seguire la procedura indicata:1. Abilitare il debug HDB e USBa) Cerca HDB nelle impostazioni e disabilita “Consenti a Hisuite di utilizzare HDB”.b) Impostazioni > Informazioni sul telefono > Numero build, toccalo per 7 volte per abilitare le opzioni sviluppatore.c) Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Opzioni sviluppatore, abilita il debug USB.d) Ricollega il telefono al PC2.Scarica e installa la versione precedente di Hisuite (NON aggiornare il software ad una nuova versione)“.

Qualora doveste avere la necessità di scaricare la versione precedente, potrete recuperarle facilmente tramite l’apposita pagina. Stando ai feedback che ho avuto modo di raccogliere, seguendo queste istruzioni dovreste riuscire a risolvere i problemi di compatibilità tra smartphone Huawei e HiSuite. Fateci sapere.