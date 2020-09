L’analfabetismo digitale dilaga di nuovo. Non sono nuove le voci su Sherlock 5, quinta stagione della fortunata serie britannica, terminata (al momento) nel 2017 con i suoi ultimi tre episodi.

Sono ormai tre anni che si susseguono voci e smentite su un ipotetico sequel, confermato alla fine dai co-creatori Steven Moffat e Mark Gatiss. L’intenzione di continuare c’è, ma, come dichiarato in molteplici interviste, tutto dipende dagli impegni degli attori protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, ovvero Sherlock Holmes e John Watson. A quanto pare i due hanno un’agenda foltissima che li terrà lontani dal set della serie tv almeno fino al 2022.

Cumberbatch riprenderà i panni di Doctor Strange nel secondo film dedicato allo stregone supremo della Marvel, mentre Freeman lo vedremo impegnato nella serie A Confession, crime poliziesco diretto da uno dei registi di Broadchurch. Nel frattempo il duo Moffat-Gatiss è tornato al lavoro realizzando un nuovo adattamento del Dracula di Bram Stoker, una miniserie Netflix che ha accolto pareri contrastanti da parte del pubblico.

Non c’è quindi nessuna conferma ufficiale sull’annuncio di Sherlock 5. Tutto ciò che circola in rete privo di fonte è da considerarsi non attendibile.

I fan possono consolarsi con una dichiarazione di Steven Moffat riguardo il celebre detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Di recente, in occasione del decennale della serie tv, lo sceneggiatore ha affermato che Michelle Gomez sarebbe l’interprete perfetta per una versione al femminile di Sherlock. L’idea è nata durante un panel online, organizzato da Louis Moffat, figlio di Steven, che chiedeva dettagli sul futuro della serie. La Gomez è nota al pubblico televisivo per il ruolo del Maestro in Doctor Who, longeva serie fantascientifica di cui Moffat è stato showrunner dalla quinta alla decima stagione. L’attrice è inoltre nel cast della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina dove interpreta Lilith.

Mark Gatiss ha invece proposto il nome di Phoebe Waller-Bridge e Olivia Colman come potenziali detective donne; Sue Vertue, produttrice di Sherlock, ha invece espresso l’idea di Jodie Comer nei panni di Holmes.

Moffat ha infine aggiunto che la parte potrebbe essere anche affidata a una donna, e l’adattamento sarebbe molto facile perché non si dovrebbe cambiare il nome del protagonista. Tuttavia, ha sottolineato un particolare importante: “Trovo difficile immaginare una donna che riesca a sopportare Sherlock. Un uomo ci riuscirebbe, in qualche modo, a sopportarlo. Una donna gli risponderebbe con un semplice ‘oh fan****!’“.