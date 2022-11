The Devil’s Hour rinnovato da Prime Video per una seconda e una terza stagione. Jessica Raine e Peter Capaldi riprenderanno i ruoli di Gideon e Lucy Chambers, e al loro fianco ci saranno Nikesh Patel, Phil Dunster, Meera Syal, Benjamin Chivers, oltre a nuovi personaggi. Le nuove stagioni saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, mentre la produzione inizierà nei primi mesi del 2023.

The Devil’s Hour rinnovato e le due stagioni successive della serie tv, acclamata dalla critica, continueranno la storia di Lucy Chambers, una donna alle prese con la ricerca di un serial killer, Gideon, in modi che non avrebbe mai immaginato. Nella seconda stagione verranno alla luce le vere intenzioni di Gideon, quando cercherà di coinvolgere Lucy in una missione per fermare un’inafferrabile forza del male. Allo stesso tempo sequel e prequel del primo capitolo, non c’è da aspettarsi nulla se non l’inaspettato…

“Siamo entusiasti della risposta del pubblico a The Devil’s Hour, e non vediamo l’ora di condividere il prossimo capitolo di questa incredibile storia” ha dichiarato Dan Grabiner, head of UK Originals, Amazon Studios.

The Devil’s Hour è prodotta da Hartswood Films (Dracula, Sherlock), scritta da Tom Moran, e ha come executive producer Steven Moffat (Doctor Who, Dracula, Sherlock), Moran, e Sue Vertue (Dracula, Sherlock).

Sue Vertue, executive producer e CEO di Hartswood Films, ha affermato: “Inutile dire che siamo felicissimi di poter continuare la storia di Lucy con due nuove stagioni. Tom Moran e la sua mente geniale hanno ancora in serbo molto per noi. La serie è sempre stata pensata come una storia dall’arco narrativo di tre stagioni e sarà un’esperienza entusiasmante.”

Tom Moran, creatore e sceneggiatore, ha aggiunto: “La prima stagione di The Devil’s Hour è stata solo l’inizio – il prologo di un romanzo TV. Sono così felice di poter continuare a girarne le pagine e mettere man mano i pezzi del puzzle al loro posto. Se pensavi che l’ultimo episodio della prima stagione contenesse tutte le risposte, forse non ti sei posto le giuste domande.”

Continua a leggere su optimagazine.com.