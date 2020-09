Vasco lascia Zocca con una raccomandazione per i suoi fan. Il Kom ha concluso le sue vacanze in paese e si appresta ora a spostarsi, forse per raggiungere la sua casa di Bologna.

Quest’anno, le vacanze di Vasco a Zocca si sono prolungate. Di norma, il Kom è solito trascorrere due settimane in Emilia per poi trasferirsi in Puglia. Purtroppo, l’emergenza Coronavirus ha cambiato i suoi piani, trattenendolo a casa per tutta l’estate.

A proposito del suo soggiorno a Zocca e degli incontri con i fan, Vasco Rossi racconta:

“Ho incontrato sempre molta gente qui a Zocca e ho interagito allegramente con loro. Ho chiesto a tutti di indossare la mascherina per evitare possibili contagi. Inoltre essendo vietati gli assembramenti l’unico modo di stare vicini in relativa sicurezza è l’uso della mascherina! La cosa che più mi preoccupava era di trasmettere malauguratamente il Covid a mia madre che andavo a trovare quasi ogni giorno e con la sua età avanzata sarebbe stata davvero in grave pericolo. Quasi una condanna a morte per lei! Statemi bene tutti”.

Il Kom ha più volte parlato dell’importanza di rispettare le regole, scagliandosi contro i negazionisti del virus, talvolta in maniera molto dura. A poche ore dall’inizio del lockdown, Vasco si è precipitato in Italia per trascorrere la quarantena nel suo paese, riuscendo a prendere l’ultimo aereo disponibile prima del blocco di Trump per l’Europa.

I concerti che avrebbero dovuto tenersi nel 2020 sono rimandati dal 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita per tutte le città già annunciate. Per i prossimi mesi, è in programma anche il rilascio di un album di inediti e di un singolo, ma non prima che si tengano i concerti nei festival a Milano, Roma, Imola e Firenze. Per l’evento di Rock In Roma, è previsto un doppio concerto al Circo Massimo.