Arriva in queste ore una prima lista che dobbiamo prendere assolutamente in considerazione per quanto concerne il tanto atteso aggiornamento EMUI 11, dedicato ad una lunga serie di smartphone Huawei. Questa mattina abbiamo condiviso con voi una panoramica molto interessante di novità che potremo toccare con mano appena il pacchetto software sarà disponibile sui vostri device, ma è altrettanto necessario concentrarsi su qualche novità extra emersa solo nelle ultime ore.

Gli smartphone Huawei che testeranno per primi la beta EMUI 11

Sono interessanti, a tal proposito, alcune informazioni fornite direttamente da Huawei Central, che a sua volta menziona le dichiarazioni di Wang Chenglu, durante un recente evento organizzato dal colosso asiatico. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del presidente del dipartimento di ingegneria software concepito dal brand asiatico. Come tutti sanno, in settimana l’azienda ha presentato EMUI 11, ma l’occasione è stata utile per concentrarsi sulla beta di EMUI 11.

Questo step, infatti, sarà cruciale per comprendere se l’aggiornamento sia già pronto ad essere diffuso su larga scala. Ecco perché occorre iscriversi al programma solo se propensi a fornire aiuto e riscontri costruttivi su EMUI 11 in questa fase di transizione. A tal proposito, il dirigente ci dice che il suddetto programma verrà aperto per la prima volta proprio oggi 10 settembre 2020.

La lista dei dieci device Huawei che testeranno per primi EMUI 11 in beta comprendere i vari Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro +, Mate 30 (4G), Mate 30 (5G), Mate 30 Pro (4G), Mate 30 Pro (5G), Mate 30 RS Porsche Design, MatePad Pro. A chiudere, troviamo il cosiddetto Huawei MatePad Pro 5G. Dunque, stiamo entrando finalmente nell’operativo con il tanto atteso upgrade del brand asiatico, in attesa di avere i primi feedback da parte di coloro che potranno provare da subito le funzionalità concepite dai tecnici. Quali aspettative avete in merito?