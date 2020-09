EMUI 11 è stato presentato al mondo oggi 10 settembre. Le novità della nuova interfaccia proprietaria Huawei non sono certo poche. La natura di alcuni cambiamenti è solo grafica, in altri casi ci sono funzioni appena introdotte e di certo utili. Di seguito sono elencate le principali modifiche di scena da adesso in poi.

Nuovo design in stile Piet Mondrian

L’interfaccia dell’EMUI 11 è ridisegnata nello stile del pittore Piet Mondrian, esponente dell’avanguardia olandese. Tra le sue opere più note, il pittore d’avanguardia olandese nel 1921 creò il famoso dipinto “Composizione in rosso, blu, giallo, bianco e nero” che è stato appunto preso come spunto per il design di quanto visualizzato a schermo. Gli elementi grafici possono essere anche personalizzati dall’utente nella forma e nel colore.

Interazioni

Le interazioni delle app e dei vari strumenti sono state riorganizzate per avere sempre a portata di mano il maggior numero di elementi. Ad esempio, all’interno dell’app galleria delle foto, saranno consultabili un gran numero di album su base giornaliera ma anche mensile in una sola schermata. Anche nella semplice app Telefono poi, saranno più immediatamente alla portata di tutti le features legate alla conversazione come il vivavoce, il tasto sospendi, lo stesso tastierino numerico. Stessa filosofia pervade anche l’app Calendario con un gran numero di elementi sempre disponibili.

Multi-window

Il nuovo multi-window dell’EMUI 11 è più intelligente che mai. Questo consentirà (ad esempio) di rispondere ai messaggi in una finestra mobile senza interromper un’attività già in svolgimento. Ancora, grazie al multitasking, dal bordo sinistro si potrà visualizzare un’area in cui è possibile aggiungere alcune finestre o app che si desidera avere a portata di mano, perché più utilizzate.

Collaborazione tra dispositivi

Parola d’ordine: collaborazione. Tra dispositivi Huawei come smartphone, tablet e anche computer, è possibile trascinare ora app e contenuti in maniera ancora più immediata e veloce. Altro punto di forza sarà la possibilità di rispondere ad una chiamata anche da computer e non solo da smartphone.

Sicurezza

Con l’EMUI 11 c’è un nuovo sistema di autorizzazioni in arrivo: in ogni momento l’utente saprà quali e quante app hanno ad esempio l’accesso al microfono e alla fotocamera e potranno negarlo.

Tra i cambiamenti in arrivo ci sarà anche la possibilità di usufruire di un album nascosto dove inserire foto e video riservati. Posizione e ora di uno scatto potranno essere facilmente eliminati.

Quali smartphone riceveranno l’EMUI 11? Quando?

Huawei non ha ancora fornito un elenco completo di dispositivi che riceveranno proprio l’aggiornamento EMUI 11. Tuttavia l’elenco qui riportato dovrebbe contenere i device che di certo faranno anche il salto alla nuova interfaccia. La distribuzione del corposo update dovrebbe partire ad inizio ottobre e concludersi per tutti entro la fine del 2020.