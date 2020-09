Partono le riprese di Sex Education 3, la teen dramedy di Netflix rivelazione degli ultimi anni. La deliziosa serie che racconta la scoperta del sesso da parte degli adolescenti di un liceo inglese con umorismo, provocazione ma anche delicatezza (qui la nostra recensione) è tornata in produzione nel Regno Unito dopo il lockdown che ne aveva imposto la sospensione lo scorso febbraio.

Il cast e la troupe sono tornati sul set secondo le norme dei protocolli anti-contagio per girare gli episodi di Sex Education 3, riprendendo la trama che si era conclusa nella seconda stagione con l’ennesimo malinteso tra Otis e Maeve (Asa Butterfield ed Emma Mackey), ma anche la rivelazione della gravidanza di Jean (Gillian Anderson).

La produzione parte in ritardo rispetto all’inizio delle riprese previsto per agosto, a causa della necessità di mettere a punto un protocollo di misure per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, che nel Regno Unito fa segnare ancora numeri importanti nella curva dei contagi.

Netflix anche condiviso un video per annunciare il ritorno del cast sul set di Sex Education 3, una clip ironica che si apre con Gillian Anderson nei panni della dottoressa sessuologa Jean Milburn, madre dell’adolescente Otis e ora alle prese con una gravidanza inattesa. Nella clip appaiono anche Asa Butterfield (il protagonista Otis Milburn) che saluta i suoi gatti prima di tornare al lavoro sul set, Chris Jenks (Steve Morley) che interrompe un bagno rilassante per affrettarsi a fare le valigie in direzione del set, mentre Connor Swindells (Adam Groff) è stato ripreso durante una prova costume in cui si è ritrovato vestito da fata e poi da Indiana Jones. JoJo Macari (Kyle) ha annunciato entusiasta il ritorno al liceo Moordale in cui è ambientata la serie, prima di cadere dallo skateboard. E non sono mancate apparizioni di Chinenye Ezeudu (che nella serie interpreta Viv), Tanya Reynolds (Lily) e Alistair Petrie (Michael Groff).Il video si è concluso con Gillian Anderson che mostra il suo pancione, segno che evidentemente la sua gravidanza sarà portata avanti nel corso della nuova stagione.

Ecco il video di Netflix che annuncia l’inizio delle riprese di Sex Education 3.

🍆 NEWS 🍆: Sex Education S3 is officially in production pic.twitter.com/dj1pqdHqau — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2020

Considerando i tempi di produzione e post-produzione necessari per terminare la stagione, Sex Education 3 non arriverà certamente nel catalogo di Netflix prima del 2021 inoltrato. Al momento la piattaforma, su cui restano disponibili le due stagioni precedenti, non ha ancora comunicato la data di debutto della terza.