La Llobeti Cup di Fortnite è pronta, nel corso dei prossimi giorni, a ravvivare la scena competitiva del gioco di Epic Games. Il Battle Royale non è di certo nuovo a eventi del genere, che attirano ovviamente un grandissimo numero di utenti. Un ulteriore sprone a dare il meglio di sé, al fine di conquistare i posti di vertice della classifica ad hoc. A caccia della gloria personale e, chiaramente, anche dei premi messi in palio dall’editore.

La Llobeti Cup di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 12 settembre a partire dalle 16.00 sarà un evento diviso in tre parti. La prima andrà per l’appunto dall’orario appena segnalato fino alle 19.00, la seconda vedrà il via un’ora dopo, dalle 20.00 alle 23.00, mentre la terza (e ultima) andrà in scena il giorno successivo, il 13 settembre, dalle 19.00 alle 22.00.

Ma chi potrà ambire alla vittoria finale, e quali le modalità per l’accumulo dei punti utile a scalare le classifiche? Scopriamolo insieme.

Llobet Cup di Fortnite, al via la scalata alla vetta

Il primo round della Llobeti Cup di Fortnite sarà aperto a tutte le squadre di utenti del Battle Royale, ma sarà estremamente selettivo in termini di passaggio. Solo mille saranno infatti i team che potranno scendere nuovamente sul campo di battaglia nella seconda fase, che procederà a un’ulteriore scrematura, riducendo poi il field a 300 squadre.

I punti nella classifica della competizione verranno così distribuiti. Tre i punti riconosciuti per ogni eliminazione portata a termine, con le posizioni fino alla top 4 (compresa) che garantiranno un ulteriore +3. Sul podio la situazione si ingolosisce, con la terza posizione che darà un +6, la seconda un +8 e la Vittoria Reale un sontuoso +14.

Per registrarsi non occorrerà altro che recarsi a questo link, con l’evento che sarà aperto sostanzialmente a tutte le console su cui il gioco è disponibile. Pronti al via quindi gli utenti di PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.