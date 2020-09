Sono ormai settimane che in rete lo Xiaomi Mi 10 Ultra continua a fare il bello e il cattivo tempo. Il nuovo smartphone top di gamma della compagnia cinese si presenta infatti come uno dei dispositivi mobile più accattivanti di questo comunque affollato 2020, vero e proprio fiore all’occhiello del catalogo di Xiaomi. Non a caso, sono tantissimi quelli che vorrebbero vederlo in vendita anche nei mercati occidentali, con tanto di petizione partita per richiedere l’arrivo in Europa.

E se è vero che solo ieri lo abbiamo visto in un video che punta a mostrare le bellezze della fotocamera anteriore integrata nel display grazie ad una tecnologia di ultima generazione che potrebbe divenire sempre più diffusa – potete recuperarlo in questo nostro articolo dedicato -, in data odierna lo Xiaomi Mi 10 Ultra torna protagonista di un nuovo filmato. In questo caso si tratta di uno spot per la TV che Xiaomi ha iniziato a diffondere – almeno in Cina – per comunicare ai clienti i vantaggi del 5G, rete che punterà tutto su velocità, potenza e prestazioni. E che potete vedere anche voi fiondandovi subito a questo indirizzo.

Non a caso, nello spot per la TV vediamo due auto da corsa sulla linea di partenza: una viene guidata tradizionalmente da un pilota, mentre la seconda viene pilotata da remoto utilizzando proprio uno Xiaomi Mi 10 Ultra, come se fosse un modellino. La clip, tra derapate e altissima velocità, va a concludersi con il bolide con il logo 5G bene in vista sulla fiancata che taglia il traguardo, stando a simboleggiare i vantaggi delle reti di nuova generazione – per buona pace dei loro detrattori, presenti anche in Italia. Le stesse reti che, ad esempio, permettono quindi di telecomandare una vettura da remoto, grazie a una network 5G SA con un delay massimo di 1 millisecondo. Cosa ne pensate, il filmato è riuscito ad impressionarvi?