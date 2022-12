Lo Xiaomi Mi 10 dovrebbe ricevere l’aggiornamento alla MIUI 14, così come ha annunciato il direttore del dipartimento software di Xiaomi, Zhang Guoquan, di risposta ad un utente che chiedeva informazioni circa il rilascio della MIUI 14 per la serie in questione. Come riportato da ‘gizchina.it‘, il dirigente ci ha tento a confermare il rilascio dell’aggiornamento alla MIUI 14 per la serie degli Xiaomi Mi 10, anche se non sono stati specificati i modelli a cui sarà riservato questo destino.

Presumibilmente, l’upgrade, che ricordiamo sarà basato su Android 13, spetterà ai vari Xiaomi Mi 10, 10 Pro, 10 Ultra e 10S, ma non c’è motivo di credere non arriverà anche sugli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, che localmente è stato commercializzato con il nome di Redmi K30S Ultra. Difficilmente, invece, vedremo arrivare l’aggiornamento ad Android 13 personalizzato con la MIUI 14 a bordo dello Xiaomi Mi 10 Lite (parliamo del modello più economico dell’intera gamma, che, proprio per questo, potrebbe anche essere sacrificato, ma non è ancora detto, ci teniamo a precisarlo), anche se non bisogna abbandonare le speranza fin da adesso (in genere le situazioni viaggiano di pari passo, senza escludere nessuno).

Come potete vedere, il produttore cinese si sta dimostrando altamente competitivo per quanto concerne la distribuzione software, tenendo quasi il passo di Samsung, al momento vero leader in questo aspetto (nessun altro OEM riesce a tenere il passo del colosso di Seul in fatto di aggiornamenti ufficiali, c’è da dirlo, anche se anche il produttore cinese sta facendo del suo meglio per non essere da meno). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com