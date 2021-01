Da poco è stato lanciato lo Xiaomi Mi 11, ma il produttore cinese è pronto a rilasciare una nuova versione dello Xiaomi Mi 10. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il leaker Digital Chat Station ha affermato che l’unica differenza che dovrebbe sussistere riguarda il SoC: non più lo Snapdragon 865, ex top di gamma di casa Qualcomm dell’anno scorso, ma lo Snapdragon 870 (di certo più potente), e non il Snapdragon 888, massimo esponente di quest’anno. L’informatore ha anche fatto sapere che la nuova versione dello Xiaomi Mi 10 potrebbe avere un prezzo in Cina di 3500 Yuan, il corrispettivo di circa 445 euro al cambio attuale.

Un’operazione che ricorda in qualche modo quella di Huawei quando decise di lanciare il P30 Pro New Edition, anche se in quel caso spinta dall’esigenza di proporre in catalogo un prodotto che conservasse i servizi Google (spariti a partire dalla famiglia dei Huawei P40 per via del ban USA). Non è dato sapere che il nuovo modello dello Xiaomi Mi 10 verrà commercializzato anche in Europa: nel caso, e se dovesse costare non più di 500 euro, si rivelerebbe un’ottima alternativa di fascia medio-alta, grazie alla buona qualità costruttiva, alla fotocamera principale da 108MP ed allo schermo AMOLED da 6.67 pollici dai bordi curvi (tutte caratteristiche che ancora oggi non tutti i top di gamma posseggono).

Una questione ancora tutta da vedere, ma che lascia presagire a qualcosa di buono laddove il dispositivo dovesse realmente essere venduto in Europa. Sareste tra quelli che si lascerebbero convincere, oppure preferireste comunque puntare su una soluzione più recente, e non su un telefono svecchiato con il semplice innesto di un processore più recente (non che la cosa conti poco, ma c’è comunque differenza tra una cosa e l’altra, soprattutto laddove il device non dovesse avere un prezzo abbordabile)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.