Si torna ancora a parlare di Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone in versione prototipo della compagnia cinese che negli ultimi tempi ha decisamente attratto le attenzioni degli appassionati del settore hi-tech mobile – ma pure degli stessi addetti ai lavori. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che si tratta di un device che andrà ad utilizzare la terza generazione della tecnologia per la fotocamera sotto il display, che come ricorderete è stata presentata al mondo da Xiaomi proprio di recente – a fine agosto.

Già protagonista di un video ufficiale diffuso dall’azienda, in data odierna l’affascinante Xiaomi Mi 10 Ultra torna a mostrarsi in un nuovo filmato, segnalato dalla redazione del portale Gizmochina. E che potete vedere anche voi cliccando sul tasto Play direttamente a questo indirizzo. La clip odierna è preziosissima per tutti coloro incuriositi dallo smartphone, in quanto mostra da vicino la fotocamera anteriore nascosta nel display, principale elemento che differenzia il dispositivo mobile dallo smartphone del decennale lanciato da Xiaomi nelle passate settimane.

Apparentemente sembra che nello Xiaomi Mi 10 Ultra manchi la cam frontale, ma come dicevamo è per l’appunto integrata nel display. Si tratta di una tecnologia che molti produttori considerano come la prossima grande innovazione del mercato, con Xiaomi già al lavoro per integrarla nei suoi prossimi device. Naturalmente per il momento è presto per sbilanciarsi sulla effettiva esistenza di un modello con fotocamera anteriore nascosta sotto lo schermo dei Mi 10, considerato che potrebbe trattarsi di un mero prototipo per mostrare i passi in avanti compiuti nello sviluppo di tale tecnologia. Cosa certa è che i vertici dell’azienda dagli occhi a mandorla hanno più volte ribadito che entro il 2021 arriveranno nei negozi di tutto il mondo – sia fisici che online per chi preferisce affidarsi all’eCommerce – i primi smartphone dotati delle sue fotocamere sotto il display. Anche voi siete piuttosto incuriositi?