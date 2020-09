Sta arrivando a non pochi italiani la mail relativa all’iPhone 11 Pro con Iliad, naturalmente in regalo. Sebbene ci sia più di qualcuno che spera nella buona sorte e dunque di essere stato selezionato in qualche fantomatica lotteria, va detto subito che siamo al cospetto di una truffa molto pericolosa. L’operatore mobile non ha messo in palio alcunché per vecchi e nuovi clienti, almeno in questo momento.

La missiva fraudolenta ha un oggetto a dir poco curioso: si parla infatti di programma di incentivazione dei clienti Iliad. Questi ultimi sarebbero invogliati nel passare all’operatore e magari fidelizzarsi a questo proprio perché destinatari del regalo, il tanto desiderato melafonino. La proposta, perché fin troppo campata in aria, già di per se dovrebbe far pensare ad una truffa. Sulla questione è intervenuto però anche il vettore non lasciando spazio a dubbi sulla vera natura della mail ora in circolazione.

Come esposto nel tweet ufficiale di sole poche ore fa, proprio l’operatore conferma di essere estraneo alla mail che promette un iPhone 11 Pro con Iliad. A maggior ragione viene chiarito che eventuali comunicazioni originali giungono ai clienti solo attraverso determinati canali ufficiali e dunque tramite il servizio clienti 177, i canali social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter e naturalmente anche via indirizzi mail ma solo a dominio @iliad.it e @it.iliad.com.

Il consiglio sempre valido è quello di evitare di cadere nella trappola dell’ultimo e reiterato raggito dell’iPhone 11 Pro con Iliad. Non si dovrà neanche visitare la pagina web per il ritiro del fantomatico premio. In quest’ultima saranno richiesti i dati della carta di credito personale, solo con la scusa di dover pagare le spese di spedizione del melafonino in premio. Il vero raggiro si cela proprio nel form qui indicato e dunque sarà il caso di non compilarlo in nessuno dei suoi campi.