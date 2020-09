Abbiamo un numero superiore alle aspettative da prendere in considerazione oggi 7 settembre, a proposito dei Samsung Galaxy che sono praticamente sicuro di ricevere l’aggiornamento con Android 11 nel corso dei prossimi mesi. Le caratteristiche del pacchetto software potrebbero cambiare in minima parte da un device all’altro, come ci insegna la storia recente del brand coreano, così come le tempistiche di rilascio potrebbero cambiare in modo considerevole in base al comparto hardware degli smartphone coinvolti.

Detto questo, dopo un primo elenco che abbiamo portato alla vostra attenzione nel mese di giugno, ci sono gli estremi questo lunedì, affinché si possa parlare di una lista aggiornata. Merito del report pubblicato da SamMobile, che in questo caso ha deciso di seguire fondamentalmente le linee guida aziendali, tramite le quali sappiamo che ciascun prodotto sia destinato a toccare con mano almeno due upgrade di un certo peso nel proprio ciclo di vita.

Oltre 60 Samsung Galaxy con Android nei prossimi mesi

Provando a scendere in dettagli, scopriamo ad esempio che c’è una larghissima rappresentanza della serie A. La fonte, infatti, in termini di compatibilità con l’aggiornamento Android ci parla dei vari Samsung Galaxy A01, Galaxy A10,Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A11, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A31, Galaxy A40, Galaxy A41, Galaxy A42 5G

Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71

Galaxy A71 5G, Galaxy A80, Galaxy A8s e Galaxy A90 5G.

Tra le altre serie abbiamo poi i Samsung Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M40, Galaxy M51, Galaxy Xcover 4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Fold (modello LTE e 5G), Galaxy Z Flip (LTE e5G) e Galaxy Z Fold 2. I modelli più popolari restano i Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus, S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Note 10+ (LTE e 5G), Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra (LTE e 5G).

A chiudere i tablet, coi Samsung Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Tab S7+, Galaxy Tab A 10.1 2019, Galaxy Tab A 8.0 2019, Galaxy Tab A7 e Galaxy Tab Active Pro. Che ne pensate?