Android 11 su quali Samsung Galaxy? Primo possibile elenco

Oggi 11 giugno è il grande giorno dlla prima beta della nuova versione dell’aggiornamento Google, rilasciata per i dispositivi Google Pixel. Normale che anche i possessori di un qualsiasi Samsung Galaxy si chiedano se il loro dispositivo riceverà, appunto, proprio il prossimo major update. Pur mancando un elenco ufficiale dei dispositivi abilitati dalla stessa mano del produttore, una prima enunciazione degli esemplari papabili è comunque a disposizione.

Il noto e autorevole sito SamMobile ha stilato la lista dei telefoni che, con ogni probabilità, riceveranno proprio Android 11. Per ottenere l’elenco è stata presa in considerazione proprio la strategia del produttore che garantisce ai suoi dispositivi almeno due major update. Ne consegue, dunque, che i telefoni pronti al prossimo passaggio dovrebbero essere quelli elencati di seguito.

Per quanto riguarda la serie Galaxy A, gli smartphone che dovrebbero ricevere Android 11 sarebbero i Galaxy A01, Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A11, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A31, Galaxy A40, Galaxy A41 e Galaxy A50. Ancora, sarebbero interessati i Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A71 5G, Galaxy A80, Galaxy A8s e i Galaxy A90 5G.

Per quanto riguarda la serie Galaxy M, Android 11 andrebbe a bordo del Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31 e Galaxy M40. Ancora, per quanto concerne la serie Galaxy S più diffusa commercialmente, il major update sarebbe appannaggio esclusivo di Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10 5G e Galaxy S10 Lite, oltre che naturalmente i nuovissimi Samsung Galaxy S20. per la gamma Note il trattamento software, l’update sarà a bordo di tutti i dispositivi della generazione Note 10.

Per concludere questo primo approfondimento su Android 11 per dispositivi Samsung, ecco un’ulteriore lista di modelli che dovrebbero ricevere (non prima del prossimo autunno) l’aggiornamento in questione (tra questi anche diversi tablet).

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Fold (LTE / 5G)

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab Active Pro