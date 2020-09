Per il finale di Lincoln Rhyme arriva una mini maratona su Italia1 ma i fan dovranno fare i conti con il fatto che non ci sarà un seguito per la serie. Ormai dallo scorso giugno i fan che hanno adorato la prima stagione sanno bene che non ci sarà un seguito perché la rete ha deciso di cancellare lo show per via degli scarsi ascolti portati a casa.

Lincoln Rhyme 2 non ci sarà e gli unici episodi che vedremo saranno proprio quelli che in queste settimane hanno affollato il prime time di Italia1 con i nostri detective a caccia del vero Collezionista di ossa, proprio il personaggio del romanzo firmato da Jeffery Deaver che ha ispirato la serie. I quattro episodio che la rete giovane di casa Mediaset manderà in onda questa sera faranno da finale alla serie e alla stagione rivelando alcuni dettagli che lasceranno tutti senza fiato.

Ad andare in onda saranno gli episodi 7,8, 9 e 10 dal titolo di Lincoln Rhyme, rispettivamente, “Requiem”, “Peccato originale”, “Guerra aperta” e “La sfida continua” in cui Amelia trova un biglietto scritto dal Collezionista di ossa indirizzato alla madre della prima vittima. La squadra, grazie a Lincoln, individua il luogo della sepoltura. La figlia di un uomo politico sparisce durante la campagna elettorale del padre. Un’intuizione di Amelia imprime una svolta nella caccia al Collezionista.

Ecco il video promo degli ultimi episodi di oggi di Lincoln Rhyme in onda oggi, 7 settembre, a partire dalle 21.20 su Italia1:

Lincoln Rhyme Questa sera alle 21:20 il gran finale di Lincoln Rhyme! Non perderlo su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Play! Pubblicato da Italia1 su Lunedì 7 settembre 2020

Infine, negli ultimi due episodi della serata, la caccia al Collezionista si fa sempre più serrata, ora che l’identità dell’uomo è nota alla polizia. Il Killer prende di mira la squadra di Lincoln Rhyme ma sarà proprio Amelia che dovrà scampare all’agguato del Collezionista. Sarà Claire a mettere in fuga il Killer che si è introdotto a casa di Lincoln, ma come andrà a finire tra loro adesso e come si chiuderà questa caccia al killer?