Cambiamento in vista per la messa in onda di Lincoln Rhyme, la serie incentrata sulla storia del Collezionista di ossa, in onda nel prime time di Italia1 con un discreto successo. Dopo il debutto della scorsa settimana, l’intricato giallo tornerà in onda anche questa sera ma con una novità importante: gli episodi della prossima settimana non salteranno come previsto ma andranno in onda al lunedì, anticipando di un giorno.

I fan saranno lieti di questa notizia ma forse un po’ meno del fatto che il prossimo appuntamento sarà già il penultimo visto che la prima stagione di Lincoln Rhyme è composta solo da dieci episodi. Cosa ci attende e cosa succederà questa sera?

Le anticipazioni degli episodi di Lincoln Rhyme rivelano che negli episodi 4, 5 e 6 in onda questa sera con i titoli “La fabbrica dei corpi”, “Le regole del gioco” e “Finché morte non ci separi”, l’indagine si svolge all’interno della “Fabbrica dei corpi”, un centro di ricerche che studia gli effetti dei fattori ambientali sulla decomposizione. Nel secondo episodio della serata, Il collezionista è a New York e colpisce dritto al cuore Lincoln uccidendo un ex professore e lasciando sulla scena del crimine indizi che hanno a che fare con il passato del Detective. Cosa verrà a galla?

Ecco il promo italiano degli episodi in onda questa sera:

Lincoln Rhyme torna questa sera… ad altissima tensione… su #Italia1! Pubblicato da Italia1 su Martedì 1 settembre 2020

Lincoln Rhyme tornerà con un doppio episodio proprio la prossima settimana, lunedì 7 settembre, ad un passo dal finale, con gli episodi 7 e 8 dal titolo “Requiem” e “Peccato Originale” in cui Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, viene fuori che il cadavere è scomparso. La caccia al Collezionista viene sospesa per risolvere il caso di un attentatore che fa saltare in aria gli appartamenti di proprietà di una coppia priva di scrupoli.

Infine, la figlia di un potente uomo politico sparisce durante la campagna elettorale del padre. La richiesta di un riscatto fa pensare che si tratti di una ritorsione nei confronti del candidato, ma le indagini della squadra di Lincoln Rhyme portano ad una soluzione diversa. Intanto si continua ad indagare sul Collezionista e questa volta toccherà ad Amelia avere una giusta intuizione, dove porterà?