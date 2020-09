Giungono alcune informazioni particolarmente interessanti in queste ore per gli utenti che sono propensi ad acquistare l’iPhone 11 da 128 GB, a poco meno di un anno dal suo esordio sul mercato. In particolare, oggi 4 settembre siamo al cospetto di un’apprezzabile offerta da parte di Vodafone, in grado di superare addirittura quella che vi abbiamo riportato pochi giorni fa con Amazon. Vediamo dunque quali sono le condizioni proposte dalla compagnia telefonica, che ha colto tutti di sorpresa di recente.

La nuova campagna Vodafone aggressiva soprattutto con l’iPhone 11 da 128 GB

Tutti coloro che da tempo stanno monitorando l’iPhone 11 da 128 GB, aspettando magari la promozione giusta per portarselo a casa, in queste ore se lo possono assicurare a soli 719 euro grazie a Vodafone. Un risparmio significativo, se pensiamo che il prezzo di listino per questa specifica variante arrivi a 899 euro. Si tratta della nuova campagna “Vodafone Back Together“, che avrà durata fino al prossimo 30 settembre. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che dovete tenere in considerazione.

In primo luogo, l’acquisto dell’iPhone 11 da 128 GB alle condizioni appena descritte potrà avvenire solo presso uno store fisico marchiato Vodafone. Dovrete poi verificare se quello in zona ha aderito alla campagna appena citata e, soprattutto, se ci saranno scorte disponibili nel momento in cui vi recherete presso il negozio. L’offerta è molto allettante e gli appassionati del mondo Apple potrebbero aver risposto da subito in modo congruo alla convenienza della campagna. Secondo Iochiamo, buona parte degli store ha deciso di partecipare.

In questa campagna troviamo anche altri smartphone Android in promozione, come il Samsung Galaxy S20 5G al prezzo di 649,99 euro e Huawei P40 Lite 5G proposto al prezzo di 299,99 euro, ma è chiaro che le condizioni trapelate per iPhone 11 siano di gran lunga quelle più vantaggiose in un contesto del genere. Che ne pensate della campagna lanciata di recente da Vodafone?