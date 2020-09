L’uscita dell’iPhone 12, come oramai risaputo per tutti, avverrà in una finestra temporale ben diversa da quella canonica di inizio settembre. Colpevole del ritardo è di certo la più lenta produzione dei melafonini di nuova generazione a causa della pandemia Covid-19. La data esatta dell’evento dovrebbe tuttavia essere svelata nel giro di poche ore, molto probabilmente entro la serata di oggi 7 settembre. I fan Apple sono chiamati dunque a prestare particolare attenzione alle comunicazioni di Cupertino ufficiali di prossima diffusione.

Per la certezza della data del reveal possiamo rifarci a quanto riferito nel weekend appena trascorso da Jon Prosser, giornalista e leaker del mondo Apple. La sua autorevolezza nel campo delle anticipazioni ci fa ben credere che davvero stia per succedere qualcosa. Proprio secondo l’informatore oggi 7 settembre sarà la stessa Apple a distribuire gli inviti del prossimo evento con protagonista gli iPhone 12.

Come si legge nel tweet di Prosser, Apple avrebbe scelto la giornata odierna per svelare al mondo intero la data di uscita dell’iPhone 12 esatta. Addirittura il leaker fornisce anche un’indicazione dell’orario in cui la comunicazione e gli inviti del keynote inizieranno a circolare. Il tutto dovrebbe essere reso noto a partire dalle ore 9 del mattino secondo il fuso dell’Eastern Time. Tale riferimento corrisponde alle ore 15 italiane: per questo motivo nel primo pomeriggio potrebbe essere già noto l’appuntamento per la presentazione dei prossimi melafonini.

In attesa di conoscere con precisione la data di uscita dell’iPhone 12 (si spera a questo punto a brevissimo) sembra oramai dato per scontato che l’evento in questione sarà solo virtuale. Esattamente come fatto per il lancio estivo della nuova versione del sistema operativo iOS 14, si dovrebbe optare per un keynote pre-registrato che eviti assembramenti di pubblico e di addetti ai lavori al campus di Cupertino o anche altrove. Solo qualche ora probabilmente e avremo la certezza anche di questo aspetto.