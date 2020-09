L’arrivo della serie tv Away su Netflix, fissato per il 4 settembre 2020, inaugura lo streaming del mese con un dramma epico emozionante e commovente. Creata da Andrew Hinderaker, la serie è composta da dieci episodi di sessanta minuti e celebra gli straordinari progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, sopportando al contempo dei grossi sacrifici personali.

Per farlo Away racconta la storia dell’astronauta statunitense Emma Green, incaricata di guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte. Questo ambizioso progetto, la cui durata prevista è di circa tre anni, la costringe ad abbanonare il marito e la figlia adolescente proprio nel momento in cui avrebbero più bisogno di lei. La situazione si rivela altrettanto complessa nello spazio: i rapporti fra i membri dell’equipaggio si fanno burrascosi e iniziano ad avvertirsi gli effetti della distanza dagli affetti rimasti sulla Terra.

La due volte premio Oscar Hilary Swank interpreta Emma Green, astronauta americana ed ex pilota della Marina. È al comando della prima missione su Marte. Una leader determinata, molto intelligente ed empatica. È sposata con Matt Logan, ingegnere capo della NASA. Emma e Matt hanno una figlia di 15 anni, Lex. Josh Charles è Matt Logan, impegnato ad affrontare le enormi sfide di una missione inedita, ossia allevare da solo la figlia adolescente. Lex è interpretata da Talitha Bateman e, come suo padre, è molto orgogliosa della missione che la madre sta per affrontare e che la porterà lontana da casa per tre anni.

Mark Ivanir è Misha Popov, un cosmonauta e ingegnere russo nonché il membro più esperto dell’equipaggio. È inoltre un uomo dal forte ego che però combatte segretamente i sacrifici personali fatti per raggiungere lo spazio. L’equipaggio della missione comprende poi Kwesi Weisberg-Adebayo (Ato Essandoh), cittadino britannico del Ghana, un uomo allegro, modesto e di profonda fede. È un botanico di fama mondiale e porta con sé la speranza di far crescere la vita su Marte. C’è poi Ram Arya, cui presta il volto Ray Panthaki, ed è un pilota di caccia dell’Aeronautica militare in arrivo dall’India. Mentre gli altri astronauti sono costretti a fare i conti con l’attaccamento alla Terra e alle loro famiglie, Ram è quasi solo al mondo.

Si aggiunge al team anche Lu Wang (Vivian Wu), chimico e astronauta che rappresenta la Cina. È intelligente e pragmatica, ma dietro la grande dedizione nasconde una vita personale complessa. È sposata e ha un figlio piccolo. Monique Curnen è infine Melissa Ramirez, astronauta di supporto dell’equipaggio di Emma. Il suo lavoro è fare da collegamento tra Emma e la Terra. Melissa ha rinunciato alla carriera di astronauta per rimanere accanto alla sua bambina, e inoltre si prende cura di Lex in mancanza di Matt ed Emma.

Secondo le dichiarazioni del creatore Andrew Hinderaker e dei produttori Jason Katims e Matt Reeves, Away nasce dal convergere di diverse ispirazioni. Volevamo creare una serie ambientata nello spazio ma allo stesso tempo profondamente umana, emozionale, con la quale ci si potesse immedesimare e basata più sulle emozioni umane che sulla fantascienza. E volevamo osservare come ci si sente ad allontanarsi in vari modi. [Away] è la storia di Emma, interpretata da Hilary Swank, che non si limita ad andarsene, ma lo fa anche in un momento in cui la sua famiglia attraversa una crisi profonda e probabilmente ha bisogno di lei più che mai.

Per la showrunner Jessica Goldberg la scelta di Hilary Swank per il ruolo di protagonista è stata quasi automatica. Sono stata convinta fin dall’inizio che Hilary potesse interpretare Emma. Boys Don’t Cry e Million Dollar Baby sono stati film fondamentali per me, e in cui Hilary ha dato vita a personaggi che non avevo mai visto prima sullo schermo. Personaggi impavidi eppure vulnerabili. Avevamo bisogno che Emma incarnasse questa stessa dicotomia, e serve inoltre un’incredibile disciplina mentale e fisica per essere un astronauta. Nel recitare Hilary sa trasmettere tutta la sua forza interiore e la sua integrità.

Ovviamente non sono un’astronauta, ma indipendentemente da questo sono riuscita a immedesimarmi nella profonda storia d’amore fra due persone, uno splendido sentimento che ti dà solidità, mentre un’altra parte di te tende a un obiettivo o a un sogno. Anche se speri di essere sostenuta dalla persona che ami, spesso coltivare il tuo sogno ti porta a lavorare in solitaria o a sentirti come se nessuno capisca realmente cosa stai passando. Il contrasto fra questi due amori e il viaggio nello spazio e tutte le sfide che ne derivano, beh, credo siano elementi ai quali tutti possono accostarsi, afferma invece Hilary Swank.

La sintesi della serie sta nelle parole di Hinderaker, che in un’intervista a TV Guide definisce Away molte cose diverse. È la storia della famiglia di Emma sulla Terra e della sua famiglia nello spazio. È una storia di come il mondo possa lavorare in collaborazione ma, al fondo, è anche un’epica storia d’amore tra due persone a 50.000 chilometri una dall’altra.