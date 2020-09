Ci sono alcune saghe cinematografiche indimenticabili, che probabilmente continueranno ad affascinare il pubblico ancora a lungo. Alien, il capolavoro fantascientifico di Ridley Scott, è sicuramente un esempio. Il regista britannico, durante un’intervista, ha confermato che un nuovo capitolo arriverà presto.

Poche settimane fa, era apparsa la foto della copertina della sceneggiatura di Alien 5, il nuovo capitolo della saga. La domanda che circolava tra i fan era principalmente una: si tratterà di un sequel o di un prequel? Ridley Scott potrebbe aver risposto a questa domanda. Secondo il cineasta, Alien: Covenant e Prometheus (due prequel) hanno funzionato bene ed è quindi improbabile che il nuovo capitolo possa essere ambientato in quell’epoca.

Di conseguenza, il nuovo Alien potrebbe essere un sequel della saga originale, dopo Alien – La Clonazione (diretto da Jean-Pierre Jeunet nel 1997). Per il momento, il progetto sembrerebbe essere in uno stato embrionale. Scott non ha infatti parlato del cast, dell’uscita e della trama. L’icona del grande schermo ha però dichiarato che ci sono alcune domande, inerenti agli Xenomorfi (ovvero gli alieni della saha), che meritano una risposta. In particolare, è stato citato il facehugger (la seconda fase nel ciclo vitale dello Xenomorfo) e il chestburster (la creatura che cresce all’interno di un “ospite”).

Ridley Scott e la locandina di Alien (1979).

Ridley Scott ha dichiarato:

Abbiamo davvero raccontato tutto quello che c’era da raccontare? O sarebbe meglio limitarsi a conservare il marchio e realizzare qualcosa di nuovo? Queste sono le domande che mi pongo.

Alien è stato creato nel 1979 da Scott, diventando ben presto uno dei capolavori della fantascienza. Successivamente, sono stati realizzati 3 sequel (con registi diversi) – che compongono la “Saga originale” -, una “Saga crossover” – dove troviamo anche Predator – e due prequel non molto apprezzati dalla critica.