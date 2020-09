Accoglie anche il Samsung Galaxy S10 Lite la One UI 2.5: il pacchetto di riferimento corrisponde alla sigla G770FXXU3CTH4, il cui rilascio OTA (Over-The-Air) è da poco partito in Spagna (restando, almeno fino a questo momento, lì focalizzato, in attesa di espandersi anche negli altri mercati). Come riportato da ‘SamMobile‘, le novità associate alla One UI 2.5 per il Samsung Galaxy S10 Lite sono molto inferori rispetto a quelle previste per i Galaxy S10, di cui vi abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo dedicato (quella principale resta sicuramente la nuova modalità video Pro, che purtroppo alla versione lite dell’ex top di gamma sembra proprio mancare). Ciò significa che questo aggiornamento migliora solo la durata degli intervalli di seleziona di Single Take per quanto concerne il reparto videocamera, mentre verranno a mancare tutte le funzionalità di acquisizione come i controlli granulari della risoluzione, la selezione del microfono e simili, tutti presente nella modalità video Pro, che purtroppo non si riescono a scorgere da nessuna parte.

Con ogni probabilità le differenze tra le esperienze della fotocamera nella nuova One UI 2.5 sono indicative del fatto che il colosso di Seul abbia incontrato dei limiti hardware per quanto riguarda la dotazione del Samsung Galaxy S10 Lite, a differenza dei suoi dispositivi con specifiche migliori, pur facenti parte della stessa gamma. Lo stesso dicarsi per le altre incongruenze, come la mancanza di funzionalità DeX wireless (pensate che alla versione lite manca perfino il supporto al DeX cablato).

Le foto in movimento, invece, manifestano un suono dopo l’aggiornamento, proprio come su altri device. Vale anche la pena notare che le gesture di navigazione di Google ora funzionano completamente con i launcher di terze parti. Se siete particolarmente impazienti ed avete il Samsung Galaxy S10 Lite in versione internazionale (SM-G770F) potrete anche decidere di eseguire il flashing del nuovo aggiornamento (l’alternativa è aspettare che l’OTA del pacchetto arrivi nel nostro Paese).