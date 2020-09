Giungono indubbiamente buone notizie per gli utenti che sono ansiosi di toccare con mano il tanto decantato aggiornamento con One UI 2.5 a bordo del Samsung Galaxy S10. Nonostante il device sia stato lanciato sul mercato un anno e mezzo fa, infatti, le ultime notizie ci dicono che i tempi siano già maturi per fare questo step. Un dettaglio non di poco conto, che fa il paio con quanto vi abbiamo riportato ad inizio agosto, quando è trapelato che il prodotto avrebbe ricevuto upgrade per almeno tre anni.

Gli ultimi riscontri di inizio settembre per il Samsung Galaxy S10

Ebbene, oggi 3 settembre arrivano segnali concreti ed importanti direttamente da SamMobile. A detta della fonte, infatti, il Samsung Galaxy S10 ha iniziato a ricevere il pacchetto software con One UI 2.5 in Germania. Si tratta a conti fatti di un aggiornamento da 963,49 MB che porta la versione del firmware a quella con l’etichetta G973FXXU8DTH7. Per non lasciare nulla al caso, aggiungo anche che le varianti firmware per i vari Galaxy S10e e Galaxy S10 Plus siano rispettivamente G970FXXU8DTH7 e G975FXXU8DTH7.

Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, l’upgrade include tanti elementi interessanti per chi dispone di un Samsung Galaxy S10. Basti pensare a Wireless DeX, che ha debuttato nel corso degli ultimi mesi sul Galaxy Note 20 e sulla serie Galaxy Tab S7. Inoltre, consentirà agli utenti di eseguire il mirroring dello schermo dell’interfaccia utente DeX del proprio smartphone in modalità wireless, sfruttando a tal proposito qualsiasi TV con Miracast.

Ancora, il nuovo aggiornamento già in distribuzione per il Samsung Galaxy S10 include anche una modalità Pro Video avanzata nell’app della fotocamera, senza dimenticare un modo più semplice per condividere le credenziali Wi-Fi con altri dispositivi Galaxy. Infine, avrete anche la possibilità di cercare i video di YouTube nell’app della tastiera.