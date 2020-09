Lady Gaga è ormai una paladina dell’OMS: dopo aver collaborato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per raccogliere fondi per contrastare il Coronavirus e finanziare la ricerca sul vaccino, si è esibita per la prima volta dopo il lockdown ai Video Music Awards di MTV invitando tutti ad usare le mascherine.

Le sue performance ai VMA 2020 – un medley in 9-1-1, Rain on Me con Ariana Grande e Stupid Love – sono state tutte caratterizzate da outfit completati da bizzarre mascherine. Gaga le ha usate sia durante l’esibizione che nelle numerose occasioni in cui è salita sul palco per essere premiata, ben 5 volte. E durante la sua performance ha anche lanciato un appello ad usare le mascherine e ad essere solidali gli uni con gli altri in questo tempo inedito scandito dalla pandemia. Un ottimo modello di comportamento da parte di un’icona del pop che costituisce un esempio per intere generazioni di fan.

Per questo impegno nel promuovere l’uso dei dispositivi di sicurezza personale, Lady Gaga è stata ringraziata dal direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, che aveva già lavorato con lei alla raccolta fondi per la ricerca sul virus e l’approvvigionamento di dispositivi di sicurezza, che ha superato quota 90 milioni di dollari grazie all’impegno della popstar. Dopo averla vista mascherata sul palco dei VMA 2020, il numero uno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito una volta di più la sua stima per la cantautrice newyorchese.

Sicuramente non sei un disco rotto, Lady Gaga, nel ricordare alle persone di indossare una mascherina. È un segno di solidarietà che tutela anche la salute delle persone. Sii gentile e aiuta a prevenire la diffusione del Covid-19. E le mie sincere congratulazioni per i #VMA che hai vinto.

You are definitely not a broken record, @ladygaga, to remind people to #WearAMask.

It is a sign of solidarity that also protects people's health. Be kind and help stop the spread of #COVID19.

And my heartfelt congratulations to the #VMAs you won! pic.twitter.com/CcQSvkn2le — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 1, 2020

Per la sua esibizione registrata a New York, Lady Gaga è apparsa sul palco con una maschera dotata di schermo LED, frutto di un lavoro di alta ingegneria realizzato appositamente per lei. Un team di ingegneri del suono di Brooklyn ha lavorato all’accessorio che le ha permesso di cantare un medley di tre canzoni pur avendo la bocca coperta: James DeVito, Dylan Fashbaugh, Dave Sheinkopf e Sachem Arvidson – già collaboratori di Nicki Minaj, Katy Perry, Mariah Carey, Taylor Swift ed altri artisti – hanno raccolto l’invito della popstar a realizzare una maschera LED che amplificasse il suono della sua voce anziché ostacolarne la diffusione durante la performance dal vivo. La mascherina elettronica si è rivelata funzionale oltre che altamente scenografica, grazie all’illuminazione dello schermo durante l’esibizione.

Lady Gaga ha poi sfoggiato altre estrose mascherine, colorate e con numerose applicazioni come corna o borchie, ad ogni apparizione sul palco, abbinandole agli outfit e facendone un accessorio personalizzato.

Ecco la sua brillante performance ai VMA 2020.