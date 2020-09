Fa rima con Marvel’s Avengers il prossimo progetto videoludico che tutti gli appassionati dei supereroi della Casa delle Idee dovrebbero tenere d’occhio. Realizzato dai ragazzi di Crystal Dynamics – gli stessi dietro al reboot di Tomb Raider – e prodotto da Square Enix – la casa giapponese legata a doppio filo a Final Fantasy -, il titolo ci porta ad interpretare la squadra di Vendicatori al completo, combattendo tra combo e abilità speciali al fianco di altri giocatori in multiplayer online. Il tutto per una narrazione creata ad hoc, e che già in fase di Beta ha mostrato le potenzialità del lavoro svolto.

Considerato il suo animo squisitamente “massivo”, non dovrebbe stupire che Marvel’s Avengers sia stato pensato dal team di sviluppo come un gioco a supporto continuo, da arricchire quindi a suon di DLC e contenuti aggiuntivi nel corso del tempo e a partire dal periodo post-lancio. Un intento, questo, che si traduce giocoforza anche in diversi eroi ed eroine bonus da poter controllare in-game, che andranno ad affiancarsi a Captain America, Vedova Nera e gli altri – con pure Spider-Man in esclusiva sulle piattaforme Sony, vale a dire PS4 e la futura PS5. E se è vero che Pantera Nera avrebbe potuto essere il prossimo, c’è realmente motivo di credere che il personaggio avrebbe dovuto fare il suo ingresso trionfale nel roster del videogame dei Vendicatori proprio nel corso del terzo appuntamento streaming con il format War Table, tenutosi da pochissimo.

Non a caso, Square Enix e Crystal Dynamics hanno voluto omaggiare nella diretta la vita e la carriera di Chadwick Boseman, attore che ha prestato volto e talento a Black Panther sul grande schermo e che è vento tristemente a mancare all’età di 43 anni. Questo il messaggio delle due società in apertura dell’evento:

Fan di Marvel’s Avengers, nel rispetto della caduta di un vero eroe, abbiamo modificato ciò che sarà mostrato oggi. Siamo certi della vostra comprensione e ci uniamo a voi nel commemorarlo.

Insomma, pare chiaro che la presentazione di Black Panther fosse prevista nel terzo streaming, ma sia stata annullata per rispettare le tristi circostanze, per essere sostituita con quella di Kate Bishop. Ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, per poi sbarcare in inverno anche su PS5 e Xbox Series X.