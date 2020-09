L’inaspettata scomparsa di Chadwick Boseman, morto a causa di un tumore al colon, ha colpito i fan e la comunità di Hollywood. L’attore quarantatreenne era riuscito a conquistare il pubblico dopo aver interpretato sul grande schermo alcune icone afroamericane. Nel 2018 prestò il volto al protagonista di Black Panther (il primo cinecomic ad aver ottenuto una nomination agli Oscar nella categoria Miglior film. L’affetto nei confronti di questo indimenticabile attore continua: un ex studente dell’Università di Anderson ha promosso una petizione per costruire una statua dedicata al compianto attore.

I fan di tutto il mondo hanno deciso di appoggiare l’iniziativa, firmando la petizione. L’obiettivo prefissato è quello di sostituire un monumento confederato (costruito nel 1902 e al centro di un dibattito dopo il movimento Black Lives Mater) con una statua dedicata a Chadwick Boseman.

Chadwick Boseman nel 2016 (foto di Sachyn Mital).

La statua, secondo la petizione, verrebbe costruita ad Anderson, nel South Carolina, la cittadina in cui Boseman nacque nel 1976. Per il momento, in questo luogo è presente una legge che vieta la rimozione di qualsiasi monumento confederato. I fan continuano a firmare il documento, speranzosi che questo omaggio all’attore possa presto concretizzarsi.

Chadwick Boseman – che si è spento il 28 agosto 2020 – è stato un attore particolarmente conosciuto per le performance in 42 – La Vera Storia Di Una Leggenda Americana, Get On Up – La Vera Storia Di James Brows, Marcia Per La Libertà e Da 5 Bloods – Come Fratelli. L'attore ottenne un enorme successo anche grazie al suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Boseman è infatti apparso in Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: Civil War e ha interpretato il protagonista di Black Panther.