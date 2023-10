Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si lasciano. L’annuncio è arrivato direttamente dal premier alle 9 di mattina sui social ufficiali il 20 ottobre 2023, cogliendo tutti di sorpresa. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha dedicato un post alla fine della relazione con il conduttore e giornalista Mediaset. Per molti utenti si è trattato di una scelta inevitabile: nelle ultime ore Striscia La Notizia ha pubblicato alcuni fuorionda di Diario Del Giorno in cui vediamo Giambruno rivolgere commenti pesanti nei confronti di una sua collega.

La pressione su Giorgia Meloni, dopo gli exploit di Giambruno andati in onda su Striscia La Notizia, era inevitabile. Questa mattina, venerdì 20 ottobre, sui canali social del premier è comparso un messaggio che è subito stato ripreso da tutte le testate, le trasmissioni radiofoniche e televisive. Il premier ha scritto:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.