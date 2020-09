L’Ed Sheeran papà è la combinazione che spiega l’annuncio di un temporaneo ritiro dalle scene del cantautore britannico. Negli ultimi giorni d’agosto del 2019, infatti, Ed Sheeran aveva annunciato un periodo di pausa di almeno 18 mesi durante i quali si sarebbe occupato della sua sfera personale.

Con la notizia della gravidanza di Cherry Seaborn, sua moglie, avevamo capito di cosa si trattava. Oggi il cantautore, con un post appassionato pubblicato su Instagram, ha annunciato il lieto evento: è nata la piccola Lyra Antarctica e tutto è andato benissimo. Nel felice annuncio rivolto ai fan l’artista coglie l’occasione per chiedere il rispetto della privacy e aggiunge che presto si farà sentire, ma solo quando sarà il momento giusto.

“Ciao a tutti vi lascio un messaggio veloce perché ho delle notizie personali che vorrei condividere con voi. La scorsa settimana, con l’aiuto di un incredibile team di medici, Cherry ha dato alla luce nostra figlia, una bambina bellissima e sana, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo pazzi d’amore per lei. Sia la mamma che la piccola stanno bene e qui siamo tutti al settimo cielo. Speriamo che tutti voi rispetterete la nostra privacy in questo momento. Ci rivedremo quando sarà il momento di tornare. Con amore, Ed”.

Come annunciato, infatti, l’attività di Ed Sheeran è in pausa anche se il cantautore non ha smesso di far parlare di sé. Tralasciando la confessione sulla sua passata addiction da alcol e droghe cui faceva ricorso per combattere gli attacchi di panico, l’artista durante il lockdown ha offerto denaro alla sua ex scuola per aiutarla nell’acquisto di attrezzature didattiche.

Nel post che Ed Sheeran ha pubblicato su Instagram vengono mostrati anche i primi calzini della piccola, un’istantanea che ha fatto esplodere i commenti di follower e colleghi che si sono precipitati per fare gli auguri ai giovani sposi.

Come egli stesso annuncia, dunque, la pausa del cantautore britannico durerà ancora un po’ perché in questo momento tutte le forze saranno concentrate sulla figlia Lyra Antarctica. Il nome, probabilmente, prende ispirazione dalla costellazione Lira e dalla regione terrestre dell’Antartide, continente prossimo al Polo Sud, una combinazione suggestiva di elementi.

Di Ed Sheeran, papà per la prima volta, probabilmente non sentiremo parlare per diverso tempo: l’artista non è solito condividere la sua vita personale con i follower e per questo, a chiare lettere, chiede ai fan un po’ di privacy.