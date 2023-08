Adesso è ufficiale: esce il nuovo album di inediti di Ed Sheeran. Abbiamo una data e anche il titolo. Il nuovo progetto discografico dell’artista verrà rilasciato il prossimo 29 settembre e il titolo è tutto autunnale, perfetto per la stagione alle porte. Esce Autumn Variations.

Ad annunciarlo ai fan è lo stesso cantante, attraverso un video sui social in cui motiva anche il titolo che ha scelto per i suoi nuovi brani.

Il concept del disco nasce da particolari ricordi che l’artista custodisce, relativi allo scorso autunno, quando ha scoperto che sia lui che i suoi amici stavano attraversando diversi cambiamento all’interno delle rispettive vite private.

“Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando così tanti cambiamenti nella vita. Dopo il caldo dell’estate tutto si calmava, si sistemava, crollava, precipitava”, le parole di Ed Sheeran sui social. L’artista ha trovato, chiaramente, conforto nella musica e nella scrittura delle canzoni.

“Ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno e scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo. Quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni – alcune dal loro punto di vista, altre dal mio -, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento”, prosegue.

All’interno di Autumn Variations di Ed Sheeran troveremo quindi “alti momenti di innamoramento e nuove amicizie” ma anche “momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione”.

Per sviluppare questo progetto, Ed Sheeran ha tratto ispirazione da un compositore, Elgar. A proposito di questo, racconta:

“Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto “Enigma Variations”, in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album”.