Con American Town di Ed Sheeran si rompe un silenzio strano, iniziato da quando il cantautore dai capelli rossi ha annunciato l’arrivo di un nuovo album a pochi mesi da Subtract. È oggi, infatti, la data in cui scade il countdown per Autumn Variations, il nuovo-nuovo disco di Ed Sheeran con il quale salutiamo l’estate e accogliamo l’autunno.

American Town di Ed Sheeran esce contestualmente e ci ritroviamo con un brano leggero, pacato come la voce dell’artista, prodotto da Aaron Dessner con il quale rinnova la collaborazione dopo Subtract. Ma perché un nuovo album a pochi mesi dall’ultimo? Sheeran spiega:

Tutto ciò si percepisce proprio in American Town, che suggerisce le atmosfere del disco e si pone come l’atterraggio morbido dopo i grandi salti emozionali dell’estate. A proposito del titolo, Ed Sheeran spiega:

Un concept album, quindi, che arriva pet tamponare quasi tutto il dolore dal quale è nato Subtract e di cui il cantautore ha spesso parlato per raccontare i suoi momenti difficili dell’ultimo anno, dalla malattia della moglie alla morte di un amico. Ancora di più quindi, Ed Sheeran ha scelto di incanalare tutta la negatività attraverso la musica, rendendosi uno degli autori più prolifici della scena contemporanea.

[Verse 1]

We’re a long way from home

Haven’t seen you in so long

But it all came back in one moment

And the year started cold

But I didn’t notice at all

And when we found there’s a room we’re both in

[Pre-Chorus]

We get Chinese food in small white boxes

Live the life we saw in Friends

Your room, it barely fits the mattress

Wake up, leave for work again

The wind, it seems to blow right through us

Down jackets are the trend

The rush of rushing deep into love

[Chorus]

English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

My English girl in an American town

In an American town

[Verse 2]

Days come and go

But it ends when doors close

And the scent of your perfume’s on me

You’re useless with your phone

Electric when one-on-one

I thought I would be more nervous, darlin’

[Pre-Chorus]

We watch comedies and miss the endings

Conversations till the dawn

Any change in tide, we push against it

Challenge meanings in the songs

And head out without a reservation

Drinkin’ out of paper bags

And wasting time is time not wasted

[Chorus]

With my English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

My English girl in an American town

[Bridge]

And when our eyes are closed together, I can’t explain

How the scent of your perfume takes me to a higher place

We can watch it unfold or we can change how it takes

And rebuild when it breaks down

[Pre-Chorus]

We drink Moscow Mules and steal the cups

From, mostly, the Bowery Bar

What a perfect day to fall in love on

What a way to make a start

And it appears, when you think all is lost

Then, you don’t remember when it started

Never have to pretend

[Chorus]

With my English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

My English girl in an American town