Il 2024 sarà l’anno dell’arrivo di Ed Sheeran al Lucca Summer Festival. L’annuncio a sorpresa è arrivato oggi, giovedì 12 ottobre, e ha già creato tanto hype.

Ed Sheeran al Lucca Summer Festival

Ultimamente il cantautore di Halifax è spesso promotore di novità. Dopo l’album Subtract con il quale si è messo completamente a nudo dopo un periodo travagliato in cui ha dovuto affrontare la malattia della moglie e la morte di un amico, senza dimenticare il processo per plagio per il brano Shape Of You.

Risorto dalle ceneri, Ed Sheeran si è rinchiuso nuovamente in studio e ha sfornato il secondo album in nemmeno un anno: è successo con Autumn Variations, primo capitolo di una tetralogia delle stagioni nonché disco perfetto per accogliere le atmosfere autunnali – appunto – dopo un’estate torrida. Nell’ultima ora è giunta la notizia del suo arrivo in Italia nel 2024 con un’unica data al Lucca Summer Festival. Ed Sheeran si esibirà nell’area Mura Storiche.

La data è fissata all’8 giugno 2024. I biglietti in prevendita saranno disponibili in pre-sale dalle 9 di mercoledì 18 ottobre 2023 alle 23:59 di giovedì 19 ottobre 2023 su 105.net. La prevendita generale inizierà alle 11 di venerdì 20 ottobre su TicketOne.

I biglietti saranno disponibili nelle seguenti soluzioni:

Gradinata Laterale €. 130,00 + prev.

Prato A in piedi €. 100,00 + prev.

Prato B in piedi €. 78,00 + prev.

Gli altri artisti in cartellone

Per il momento quella di Ed Sheeran è la serata di apertura del Lucca Summer Festival, che per il momento ha soltanto due nomi.

Il secondo artista in cartellone è Rod Stewart, con il concerto programmato al 7 luglio 2024 sul palco di piazza Napoleone. I biglietti sono disponibili nelle seguenti soluzioni:

Tribuna Numerata €. 170,00 + prev.

Platea Gold €. 170,00 + prev.

Platea Numerata €. 120,00 + prev.

Platea Visibilità Ridotta 1 €. 120,00 + prev.

Platea Numerata 2 Settore €. 100,00 + prev.

Platea Visibilità Ridotta 2 €. 100,00 + prev.

Posto In Piedi €. 60 + prev.

