Giungono in queste ore ulteriori indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda quelli che nei prossimi mesi riceveranno l’aggiornamento con One UI 2.5. Nello specifico, con il trascorrere dei giorni vengono a galla nuove funzioni messe a disposizione del pubblico tramite il pacchetto software, che renderanno ovviamente più interessante il firmware. L’ultima trapelata, in ordine di tempo, farà sicuramente molto piacere agli amanti delle foto.

Con One UI 2.5 avremo una nuova funzione per la fotocamera dei Samsung Galaxy

L’argomento, oggi 1 settembre, è stato trattato da Sammobile. Per farvela breve, la notizia del giorno è che un interessante plus sia emerso a proposito del nuovo aggiornamento, dopo quest’ultimo non era stato menzionato in nessuno dei log delle modifiche per i Samsung Galaxy coinvolti nel discorso. A tal proposito, si scopre che One UI 2.5 cambia il modo in cui funziona la foto in movimento, aggiungendo audio a queste brevi clip.

Resta caldo, poi, il tema dei Samsung Galaxy compatibili con l’aggiornamento in questione. Rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, la lista degli smartphone va aggiornata. Vi ricordo, infatti, che ad oggi i device destinati a fare questo step sono i vari Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 5G, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10, Galaxy Note10 Lite ed il Galaxy Note 9.

Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, invece, la questione coinvolge il Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 5G ed il Galaxy Fold. Resta, comunque, l’anomalia sul fatto che fino ad ora la nuova funzione per le clip con sequenze rallentate fino ad oggi non sia apparsa nel log ufficiale delle modifiche concepite da One UI 2.5 per i Samsung Galaxy.