Ben 17 Samsung Galaxy aggiunti ai compatibili con One UI 2.5: lista ufficiale

Arrivano riscontri ufficiali ed importanti direttamente dal mondo dei Samsung Galaxy, a proposito dei modelli che nel corso delle prossime settimane e nei mesi a seguire potranno toccare con mano l’aggiornamento impostato su One UI 2.5. In particolare, dopo l’avvio della distribuzione del pacchetto software per il Samsung Galaxy S20, considerando quanto vi ho riportato nella giornata di ieri, il produttore asiatico ci ha fatto un altro bel regalo annunciando gli altri device destinati a fare questo step. E, come potremo osservare qui di seguito, non mancano certo le sorprese.

L’elenco dei Samsung Galaxy con One UI 2.5 a breve termine

Come accennato, le notizie di oggi 22 agosto sono praticamente ufficiali e ci aiutano a capire come evolveranno le cose entro la fine del 2020 per tanti Samsung Galaxy. Tutto nasce da un comunicato dell’azienda, utile per capire quali siano i progetti a medio termine, con un elenco nel quale sono inclusi anche prodotti meno recenti sui quali nessuno avrebbe mai scommesso. A partire da quelli che sono stati commercializzati nel 2018.

In particolare, oltre agli ultimi arrivati (serie S20), la cui presenza era praticamente scontata, abbiamo anche i vari Samsung Galaxy S10 e S10 5G, ai quali vanno aggiunti ovviamente i Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e e Galaxy S10 lite. La grande sorpresa è data invece dall’inclusione di prodotti come il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus.

Ovviamente, c’è anche una folta rappresentanza dei Note, grazie ai Samsung Galaxy Note 10, Note 10 5G, Galaxy Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G, fino ad arrivare a prodotti meno scontati come i Samsung Galaxy Note 10 lite e Galaxy Note 9. Da evidenziare i Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G. A chiudere, i Samsung Galaxy Fold e Fold 5G. Che ne pensate dei prodotti aggiunti dal brand in queste ore?