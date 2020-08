Un concerto di Ligabue a Campovolo con un nuovo singolo? Le ultime indiscrezioni

Un concerto di Ligabue a Campovolo con un nuovo singolo? Queste le ultime notizie che giungono in merito al futuro dell’artista di Correggio, che sarebbe pronto a tornare sul palco con un live molto speciale ma nel quale non si conti la presenza di pubblico.

La notizia, riportata da Reggionline, segue la proposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aveva pensato di riportare Ligabue sul palco per un concerto senza pubblico, slegato da quello che terrà nel 2021 per i suoi primi 30 anni di carriera e che è programmato per il 19 giugno prossimo e con biglietti che sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Per il momento, non ci sono conferme in merito a quanto sarà trasmesso dalla Rai nei prossimi giorni, quelli in cui potrebbe tenersi il concerto senza pubblico di Ligabue. Lo show potrebbe anche arricchirsi di un nuovo singolo, che seguirebbe quelli rilasciati dall’ultimo album Start.

L’ultimo tour di Ligabue risale al 2019, quando era tornato sul palco per i concerti a supporto del nuovo album, pubblicato l’8 marzo 2019. L’album era stato anticipato dal singolo Luci D’America, seguito da Certe Donne Brillano, Ancora Noi, Io In Questo Mondo, Polvere Di Stelle e Mai Dire Mai, che è stato pubblicato a gennaio 2020.