Parte Teatri in Blu: lo spettacolo colora il borgo marinaro di Cetara

Il suggestivo borgo marinaro di Cetara si trasforma in palcoscenico per la rassegna “Teatri in Blu” che prende il via da oggi, alle ore 21, in piazzetta Grotta, e si concluderà il 25 settembre. Giunta alla sua quarta edizione, è una rassegna di teatro e musica ideata da Vincenzo Albano specificatamente per il bellissimo borgo marinaro di Cetara, una perla incastonata nella costiera amalfitana. Teatri in Blu, a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno sceglie un inedito palcoscenico, dopo le prime tre edizioni realizzate in navigazione sulla tonnara Maria Antonietta. La Rassegna infatti riparte dalla terraferma con cinque appuntamenti che animeranno tutti i venerdì di settembre.

Si comincia con lo spettacolo “E bastava un’inutile carezza a capovolgere il mondo”di Atir Teatro Ringhiera, protagonista Arianna Scommegna, attrice premio Ubu 2014, accompagnata alla fisarmonica da Giulia Bertasi,che firma anche arrangiamento e drammaturgia della pièce. Lo spettacolo diretto da Massimo Luconi è un omaggio all’universo poetico di Piero Ciampi, artista livornese degli anni ’60-70 che ha segnato e reinventato la musica d’autore. Un recital che ripercorre le parole di canzoni e poesie del cantautore, ma è anche una esplorazione del percorso esistenziale e lirico della sua anima. “In quanto poeta, fuori dal sistema e fuori dalle regole, nell’opera di Ciampi la vita è una porta che si spalanca sui mondi più oscuri e (im)possibili della canzone e della cultura italiana del dopoguerra – si legge nelle note – . Una vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi: il percorso di un diverso che aveva tutte le carte in regola per essere un artista. Scomparso nel gennaio del 1980, figlio “maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70, Ciampi era per molti solo un alcolizzato disperato con un carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era invece “Il migliore di tutti noi”.

Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori, raccontati dalla grande poesia di Ciampi compongono una rete di emozioni accolte nell’atmosfera marinaresca della caratteristica piazzetta Grotta, colorato borgo di pescatori al di sotto della torre Vicereale di Cetara. Una occasione speciale per visitare Cetara con le sue tradizioni culinarie, per la sua bellezza paesaggistica e per partecipare alla Rassegna Teatri in Blu.

La manifestazione, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec spa, è realizzata grazie alla collaborazione tra Erre Teatro e l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ingresso: 6 €. Per info 329 4022021 – info@erreteatro.it. I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, per garantire la partecipazione in sicurezza del pubblico.

Il programma completo prevede inoltre:

04 SETTEMBRE

Claudio Morici | Ivan Talarico

FRESCHIBUFFI

E ALTRE TRASMIGRAZIONI DELL’ANIMA

di e con CLAUDIO MORICI e IVAN TALARICO

11 SETTEMBRE

Lorenzo Kruger

MUSICHE METROPOLITANE

CONSIDERAZIONI SEMISERIE SULLA SCRITTURA DELLE CANZONI

di e con LORENZO KRUGER

18 SETTEMBRE

We Readingin collaborazione con

Garrincha Dischi eAntenna Music Factory

LIBERTINI INVISIBILI

TONDELLI VS CALVINO

di e conBEBO GUIDETTI |LODO GUENZI(LO STATO SOCIALE)

25 SETTEMBRE

Panico Concerti

MARIA ANTONIETTA

PENSIERI, LETTURE, CANZONI