Il finale di Agents of SHIELD 7 su Fox regala ai fan un addio dolce-amaro, trama del 28 agosto

Si parte per l’ultima missione nel finale di Agents of SHIELD 7. Stasera, 28 agosto, il canale Fox di Sky manderà in onda l’episodio conclusivo della settima stagione, nonché l’ultimo della serie Marvel, la più longeva prodotta dalla Casa delle Idee.

Creata nel 2013 da Jed & Joss Whedon e Maurissa Tancharoen, la serie segue le missioni degli agenti dell’organizzazione governativa SHIELD, capitanati da Phil Coulson, personaggio che ha debuttato nel 2008 nel film Marvel Iron Man. Dopo l’ultima apparizione nella pellicola The Avengers, Coulson si è guadagnato poi uno show tutto suo. Pur ambientata nell’Universo Cinematografico Marvel, nel corso delle sue sette stagioni, Agents of SHIELD ha di rado riportato riferimenti a quanto avveniva nei film usciti sul grande schermo. Una mossa azzardata, ma che si è rivelata vincente, permettendo allo show di Whedon di proseguire per sette anni consecutivi.

In Agents of SHIELD 7 il cerchio si chiude sui nostri protagonisti. Tornati indietro nel tempo, nella Los Angeles del 1931, il team ha la missione di evitare che i tre Chronicoms cacciatori eliminino il padre di Gideon Malick. Tale evento eviterebbe la nascita dell’Hydra, e di conseguenza, quella dello Shield. Nel corso della stagione, il gruppo incontra l’agente Daniel Sousa, futuro collega di Peggy Carter nella sua serie omonima.

Giunti all’atto conclusivo, cosa accadrà nel finale di Agents of SHIELD 7? Intitolato Ciò per cui lottiamo, ecco la sinossi dell’episodio 7×13:

Con le spalle contro al muro, e con Nathaniel e Sibyl vicini ad eliminare lo S.H.I.E.L.D. dai libri di storia, gli agenti devono affidarsi alle loro forze per sconfiggere i Chronicoms. Questa è la loto battaglia più importante, e ci vorrà l’aiuto degli amici e dei partner, passati e presenti, per riuscire a sopravvivere.

Come svelato da Jeph Loeb, capo della Marvel Television e produttore esecutivo di Agents of SHIELD, il finale di serie regalerà ai fan un addio dolce-amaro: “Il nostro successo è un testamento per i nostri straordinari fan, verso cui saremo sempre in debito per il loro infinito supporto. Vogliamo finire in maniera più che degna e completare questa incredibile saga dopo sette, meravigliose, stagioni e 136 ore di qualità.”

Agents of SHIELD si conclude qui; la ABC non ha ordinato un’ottava stagione. Lo stesso Loeb aveva confermato la conclusione della serie, spiegando come nei piani iniziali, la quinta sarebbe dovuta essere quella conclusiva, poiché l’ultimo episodio si intitola proprio The End. Successivamente, la ABC ha fatto pressioni affinché la storia andasse avanti per altre due annate. Stavolta, però, la fine è arrivata.

L’appuntamento col finale di Agents of SHIELD 7 è per stasera alle 21:00 sul canale 112 di Sky.