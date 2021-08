Jaguar di Netflix sarà una delle tante uscite del prossimo settembre: la serie spagnola prodotta dalla società Bambú, già dietro i successi di Velvet e Le Ragazze del Centralino, sarà disponibile sulla piattaforma dal 22 settembre, come annunciato dal primo teaser.

Jaguar di Netflix è una serie d’azione ma anche un period drama: la trama è ambientata nella Spagna degli anni Sessanta e affronta un tema doloroso, raccontando come il Paese governato dal dittatore Francisco Franco sia stato nel secondo Dopoguerra il rifugio di molti nazisti scappati dalla Germania alla fine del conflitto. In questo contesto, Isabel Garrido, una giovane donna sopravvissuta al campo di concentramento di Mauthausen, ha intenzione di rintracciare uno dei responsabili del genocidio degli ebrei al quale è scampata. Quando si rende conto che sono molti gli ex gerarchi ad essersi infiltrati nell’alta società spagnola per sfuggire alla giustizia, Garrido entra in un gruppo di agenti segreti la cui missione è rintracciare i gerarchi del Reich in Spagna. Il suo nome in codice è Jaguar e lavora con una squadra che rincorrerà senza pietà i criminali responsabili degli orrori dei campi di sterminio.

Jaguar di Netflix riprende lo stesso tema di Hunters di Amazon Prime, la serie con Al Pacino ambientata nell’America degli anni Settanta in cui un gruppo di agenti piuttosto improbabili, spinti a vario titolo dal desiderio di vendetta contro i nazisti, si mettono sulle loro tracce per ucciderli con metodi simili a quelli usati nei confronti delle loro vittime. D’altronde la questione dell’impunità per gli esponenti del Terzo Reich si presta molto alla creazione di un racconto che sia d’azione e drammatico al tempo stesso. Ramón Campos, che già nel finale de Le Ragazze del Centralino aveva toccato il tema della dittatura e dei diritti umani con un epilogo scioccante, ha definito Jaguar “la serie più ambiziosa che abbia affrontato nella mia carriera“.

Pedala tra emozione e azione per ricordare cosa è successo a migliaia di spagnoli nei campi di sterminio nazisti e come in seguito, e fino a non troppi anni fa, quei criminali hanno vissuto nel nostro paese in totale libertà. Perché più di 40.000 criminali nazisti si stabilirono in Spagna dopo la seconda guerra mondiale e, con totale impunità, i loro cognomi non furono nemmeno cambiati. Jaguar è ​​una finzione, ma si ispira alla realtà. È tempo per noi di conoscere quella parte della nostra storia.

Jaguar di Netflix ha per protagonista Blanca Suarez, tornata a lavorare con gli sceneggiatori Ramón Campos e Teresa Fernández-Valdés, già autori de Le Ragazze del Centralino, prima serie spagnola originale di Netflix durata cinque stagioni. A dirigerla in questo nuovo dramma saranno Carlos Sedes e Jacobo Martínez. Nel resto del cast figurano Iván Marcos, Óscar Casas, Adrián Lastra e Francesco Garrido.

















Ecco le prime immagini di Jaguar di Netflix e l’annuncio dell’uscita.