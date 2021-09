Jaguar di Netflix ha fatto il suo debutto il 22 settembre, con Blanca Suarez nei panni di una cacciatrice di nazisti nella Spagna degli anni ’60. La serie è creata da Ramón Campos e Gema R. Neira di Bambú Producciones, già autori di format di successo come Velvet e Le Ragazze del Centralino, quest’ultima durata ben cinque stagioni e apripista per Netflix nel mercato dell’audiovisivo ispanico in quanto prima produzione originale realizzata dallo streamer in Spagna.

La trama di Jaguar di Netflix, scritta dai due showrunner insieme a David Orea, Salvador S. Molina e Moises Gómez, è ambientata nella Spagna del Dopoguerra, diventata rifugio di centinaia di nazisti dopo la sconfitta della Germania al termine della Seconda Guerra Mondiale. Blanca Suarez interpreta Isabel Garrido, una giovane donna spagnola deportata al campo di sterminio di Mauthausen e sopravvissuta a indicibili torture: dopo aver perso il fratello e il padre, decide di vendicarli mettendosi sulle tracce di Bachmann, noto per essere l’uomo più pericoloso d’Europa. Scoprirà di non essere sola nella sua missione quando incrocerà un gruppo di agenti in cerca di giustizia: si unirà a loro, col nome in codice di Jaguar, nella missione di scovare i gerarchi nazisti che hanno potuto rifarsi tranquillamente una vita nell’alta società spagnola, protetti dal regime fascista di Franco.

Blanca Suarez guida il cast di Jaguar di Netflix, dopo aver già lavorato con gli stessi produttori ne Le Ragazze del Centralino. Al suo fianco Iván Marcos (già in Fariña, sempre su Netflix) interpreta Lucena, Francesc Garrido è Marsé, Adrián Lastra (già in Velvet ) interpreta Sordo e Óscar Casas è Castro. Ognuno ha una motivazione per unirsi alla caccia ai nazisti nella Spagna franchista.

















Presentando Jaguar di Netflix alla stampa, come riporta Vertele, i creatori Campos e Neira hanno identificato la mission della serie nell’importanza di preservare la memoria storica dei fatti raccontati, sebbene chiaramente romanzati, perché si tratta di un periodo carico di contraddizioni con cui la Spagna non ha ancora fatto i conti. Lo scopo di Jaguar non è inneggiare alla vendetta, ma offrire “una riflessione su ciò che è accaduto in Spagna durante l’era franchista“, questione che ancora oggi è un tabù nel Paese.

La stessa protagonista di Jaguar di Netflix, Blanca Suárez, ha raccontato che per preparare i loro personaggi gli attori hanno fatto ricorso a un modello “ibrido” di studio, fatto di materiale sceneggiato e documentazione storica sui fatti della Seconda Guerra Mondiale e del Dopoguerra. Il personaggio di Isabel Garrido, sebbene frutto della fantasia degli autori, è ispirato ad una storia vera, quella di una “ragazza in Francia che si è impegnata molto per portare a termine il lavoro che il nostro gruppo fa in Spagna“. La serie è anche un omaggio alla memoria dei tanti cittadini spagnoli deportati nei campi di sterminio: “Alla fine, la questione non è tanto l’entusiasmo della ritorsione, ma parlare apertamente di tutte queste storie poco conosciute del nostro passato“, ha sottolineato la Suarez.

I primi sei episodi di Jaguar di Netflix sono disponibili dal 22 settembre e non è escluso che in futuro la serie possa diventare un procedural.