Il trailer di Jaguar di Netflix promette un mix di azione e dramma storico in una vicenda ambientata nella Spagna degli anni ’60, diventata nascondiglio per molti gerarchi nazisti in fuga dalla Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La serie spagnola segna il ritorno di un trio che ha funzionato molto bene con Le Ragazze del Centralino, la prima produzione originale di Netflix in Spagna durata cinque stagioni.

Il trailer di Jaguar di Netflix mostra un primo sguardo alla nuova scommessa dello streamer con Bambú Producciones e Blanca Suarez come protagonista (già volto principale de Las Chicas del Cable creata e prodotta dagli stessi autori, Ramon Campos e Gema R. Neira). Questa squadra di successo torna con una serie che vuole affrontare una ferita mai guarita per la Spagna, la vergogna di aver fiancheggiato e protetto i nazisti offrendo loro asilo sotto l’egida del regime franchista, ma lo fa puntando soprattutto sul registro dell’azione.

Il trailer di Jaguar di Netflix è infatti soprattutto una sequenza di inseguimenti, sparatorie, fughe, esecuzioni che lascia solo sullo sfondo il dramma dei campi di concentramento: la storia è quella di una sopravvissuta all’Olocausto, Isabel Garrido (una Blanca Suarez qui dall’aspetto fin troppo contemporaneo per essere credibile come una donna degli anni ’60) che intende vendicare suo padre e suo fratello, vittime del piano di sterminio nazista, rintracciando i responsabili del massacro che si sono nascosti in Spagna dopo la fuga dalla Germania al termine della Guerra. Per questo si unirà ad un gruppo di uomini intenzionati a realizzare la stessa vendetta, usando il nome in codice Jaguar e diventando una cacciatrice di nazisti.



















Ecco trailer di Jaguar di Netflix, in uscita il 22 settembre con tutti gli 8 episodi della prima stagione.