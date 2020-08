Emma Marrone è guarita: “Sono definitivamente fuori dalla malattia”

Emma Marrone è guarita. Ad annunciarlo, è l’artista salentina su Grazia, a cui ha rilasciato una recente intervista.

A meno di un anno dall’ultima operazione che ha dovuto subire per una nuova recrudescenza della malattia, Emma Marrone può finalmente dichiarare di essere guarita: “Sono morta e risorta”.

“Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo’. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”

L’artista aveva rivelato di doversi fermare per sottoporsi a una nuova operazione, dalla quale si è ripresa completamente in breve tempo. Dopo la convalescenza, Emma ha rilasciato il suo nuovo album – Fortuna – nel quale ha incluso il brano scritto da Vasco Rossi, Io Sono Bella.

In questi anni, Emma ha più volte parlato della malattia e di come abbia affrontato i momenti di difficoltà. La ricaduta non l’ha però abbattuta e dalle difficoltà ha tratto nuova forza per tornare dal suo pubblico che l’attendeva con ansia.

Il 28 agosto è anche la data di uscita del suo nuovo singolo, Latina, scritto per lei da Calcutta, Dardust e Davide Petrella. Il brano le è stato regalato in occasione del suo compleanno dai tre artisti, ma verrà rilasciato nelle prossime ore.

Il nuovo singolo è un antipasto del prossimo album di inediti che darà un seguito a Fortuna, dal quale ha estratto Io Sono Bella, Stupida Allegria e Luci Blu. Emma è stata anche ospite al Festival di Sanremo, per la presentazione del film Gli Anni Più Belli, di Gabriele Muccino. In quell’occasione, Emma aveva presentato Stupida Allegria, appena rilasciato come singolo dall’ultimo album.

Nelle prossime settimane, Emma debutterà come giudice a X Factor. L’artista salentina dividerà il banco dei giudici con Manuel Agnelli e Mika – che ritornano – ed Hell Raton, il vero outsider del gruppo.