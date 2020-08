Priorità di erogazione per bonus Infratel su PC e Internet: le tempistiche

Alcuni lo chiamano già “bonus Infratel“, in riferimento alla piattaforma dove sarà possibile avanzare la richiesta per ottenere agevolazioni sia con l’acquisto di un PC, sia per ottenere la connessione veloce. Un paio di giorni fa ho già portato alla vostra attenzione alcune limitazioni importanti da prendere in esame, soprattutto in termini di ISEE, in modo che tutti possano avere ben chiaro quello che si può ottenere e ciò di cui non si ha diritto. Ci sono anche discorsi di priorità che potrebbero influire sulle tempistiche di erogazione del voucher.

La timeline per il bonus Infratel su PC e Internet

Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, indipendentemente da come vogliate chiamare il bonus Infratel su PC e Internet. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, per il bonus riguardante la connessione veloce non ci dovrebbero essere in realtà limiti in termini di ISEE affinché si possa avanzare la richiesta. Al contrario, per le famiglie con un ISEE inferiore ai 20mila euro si potrà procedere con la domanda per ottenere un bonus PC extra di 300 euro. Questo il presupposto dal quale partire, dopo alcune incertezze nei giorni scorsi.

Detto questo, qualche piccolo ritardo con il bonus Infratel su PC e Internet ci potrebbe essere, rispetto alle iniziali previsioni riguardanti settembre. Il motivo? In primo luogo, andremo avanti per step, con la priorità che verrà data a coloro con ISEE inferiore a 20.000 euro per l’acquisto di un PC o di un tablet. Solo chiusa questa fase, si passerà all’erogazione del voucher per quanto concerne la connessione veloce.

Inoltre, il bonus Infratel, all’interno di quest’ultima piattaforma solo dopo l’ok di massima da parte della direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea. Per tutte queste ragioni, ipotizzo che per l’erogazione del voucher sulla connessione veloce si rischia di andare oltre settembre.