Le nuove limitazioni per bonus PC, tablet e Internet da 500 euro nel 2020

Occorre prendere in esame qualche informazione in più a proposito del bonus PC, tablet e Internet da 500 euro in programma nel 2020. Rispetto a quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana, infatti, qualcosa sta cambiando, se non altro perché stanno venendo alla luce dettagli aggiuntivi che in alcune circostanze potrebbero fare la differenza. Ecco perché oggi 24 agosto ritengo molto utile condividere coi nostri lettori il punto della situazione, in modo che non si lasci nulla al caso.

Tutto sul bonus PC, tablet e Internet da 500 euro per questo 2020

Quali sono gli spunti più interessanti per gli utenti italiani che, da alcuni giorni a questa parte, seguono con interesse la questione del bonus PC, tablet e Internet da 500 euro in arrivo nel 2020? Occorre scindere il discorso in due punti. Da un lato, infatti abbiamo le famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 Euro, per le quali è in programma un bonus di 300 euro in modo da ottenere più agevolmente in comodato d’uso un Tablet di fascia media o in alternativa un PC. Sostegno, questo, che dovrebbe aiutare anche lo smart working alla luce del prolungamento per lo stato d’emergenza.

Allo stesso tempo, oltre al bonus PC e tablet, abbiamo un voucher anche per sottoscrivere contratti relativi alla connessione veloce. In questo caso, si parla di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro, alle quali è previsto un bonus di 200 euro per attivare collegamenti a internet veloce o per switchare la propria connessione ad una che garantisca prestazioni idonee alle proprie necessità. Parlo di limiti fino a 30-100 Mbps e da 30-100 a più di 100 Mbps fino a 1 Gbps. Ovviamente, nel caso di coloro che hanno ISEE inferiore a 20.000 euro, i due bonus possono essere accorpati.

Dettagli extra importanti per il bonus PC, tablet e Internet, anche perché per la connessione veloce in un primo momento si pensava che non ci fossero limiti di reddito. L’appuntamento dovrebbe essere previsto durante il mese di settembre secondo lo Studio Cataldi.