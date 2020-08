Migliora Smart Charge per Huawei P30 Lite con aggiornamento di agosto

Non va assolutamente trascurato l’aggiornamento 260 per Huawei P30 Lite in distribuzione proprio in questi giorni in giro per il mondo. Di recente, anche sul nostro sito, abbiamo esaminato il device soprattutto dal punto di vista commerciale, portando alla vostra attenzione alcune offerte che potrebbero fargli guadagnare nuovamente quote di mercato, ad un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato. Tuttavia, è importante dare un certo spazio anche alla questione dello sviluppo software.

A cosa serve l’aggiornamento di agosto per Huawei P30 Lite

Quanto riportato dalla fonte, vale a dire Huawei Central, è molto chiaro. Il nuovo aggiornamento di agosto per Huawei P30 Lite non dovrebbe creare sconvolgimenti per coloro che in questi mesi hanno deciso di portarselo a casa. Fondamentalmente, infatti, il firmware rende disponibili funzioni come Huawei Assistant e Smart Charge anche a coloro che hanno acquistato il modello in India. Detto questo, abbiamo anche altri aspetti che per forza di cose dobbiamo prendere in considerazione.

Ad esempio, a detta di Geekissimo in questi mesi ci sono stati problemi più o meno significativi riscontrati con le funzioni appena descritte, una volta messe a disposizione degli utenti in possesso di un Huawei P30 Lite. Per questa ragione, dato anche il peso della patch di agosto (siamo sopra i 600 MB), è altamente probabile che il pacchetto software sia in grado di risolvere le anomalie in questione. Maggiori dettagli in merito li avremo nelle prossime settimane, dopo i primi test sul campo in Italia.

Qualora abbiate già avuto la possibilità di testare il nuovo aggiornamento messo a disposizione per i possessori di un Huawei P40 Lite, in riferimento alla patch di agosto, fateci sapere quali sono state le vostre prime sensazioni lasciando un commento a fine articolo. Vi ritenete soddisfatti dello sviluppo software per il device?