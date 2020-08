Forte spinta per MIUI 12 su device Xiaomi: le novità del 23 agosto

Sono particolarmente interessanti le novità venute a galla proprio in queste ore a proposito del mondo Xiaomi, soprattutto per coloro che attendono segnali concreti da parte del produttore asiatico a proposito del rilascio dell’aggiornamento con MIUI 12. Come stanno le cose oggi 23 agosto? Effettivamente, i tecnici pare abbiano spostato il focus su prodotti che, almeno sulla carta, non si trovavano in pole position al momento della distribuzione del pacchetto software. Vediamo dunque come sta evolvendo la situazione, rispetto alle notizie fornite di recente con il Mi 10.

Gli ultimi Xiaomi a ricevere l’aggiornamento con MIUI 12 il 23 agosto

Ci sono due fronti, più in particolare, che dobbiamo prendere in esame questa domenica a proposito del rollout del pacchetto software tanto atteso dal pubblico. Da un lato, infatti, è davvero significativo che l’aggiornamento con MIUI 12 sia arrivato nel weekend anche a bordo di Redmi 6 Pro. Si tratta di uno smartphone lanciato sul mercato nel 2018, che anticipa a sorpresa dispositivi con scheda tecnica più evoluta e commercializzati successivamente. Se ne parla anche in gruppi Telegram specifici.

Questo, in pratica, vuol dire che Xiaomi non stia seguendo criteri specifici a proposito delle tempistiche di rilascio dell’aggiornamento per i suoi device. Fare previsioni puntando esclusivamente su scheda tecnica ed età dei modelli, pertanto, potrebbe rivelarsi un errore per il pubblico. Staremo a vedere se nello scorcio finale di agosto verranno a galla ulteriori rollout in grado di avvalorare questa tesi, ormai radicata nelle menti di utenti e addetti ai lavori.

Attenzione anche a device come Redmi Note 8 Pro e Xiaomi Mi 9 SE, per i quali in queste ore si parla ufficialmente del passaggio dalla Stable Beta (Global), al rilascio delle ultime ore per quanto la build Stable dedicata ai modelli indiani. Insomma, stiamo realmente entrando nel vivo della diffusione di MIUI 12 in questi giorni.