Wonder Woman 1984, Diana Prince torna in azione nel nuovo coloratissimo trailer

Finalmente ci siamo: come anticipato da una locandina, Warner Bros. ha appena diffuso un nuovo trailer ufficiale dedicato a Wonder Woman 1984, il secondo capitolo della saga interamente dedicata alla coraggiosa eroina nata nei fumetti. Il filmato è stato diffuso durante il DC FanDome, evento online iniziato proprio poche ore fa.

Wonder Woman 1984 è certamente uno tra i film DC più attesi, considerando il successo del precedente capitolo. Si tratta della quarta apparizione di Gal Gadot nei panni di Diana Prince, dopo Batman v Superman: Dawn Of Justice, Wonder Woman e Justice League. Il nuovo trailer è una vera e propria esplosione di colori, che richiama gli anni ’80, ed è ricco dell’ironia che tanto ha conquistato i fan.

Ambientato nel 1984, il film segue le avventure di Diana Prince (la storica Wonder Woman dei fumetti DC Comics). La supereroina entrerà in conflitto con Maxwell Lord e Cheetah e si riunirà con Steve Trevor, il suo principale interesse sentimentale.

Dietro la macchina da presa troviamo nuovamente Patty Jenkins, che si è anche occupata del primo capitolo. La sceneggiatura è stata scritta dalla regista insieme a Geoff Johns e David Callaham. A occuparsi delle musiche è stato Hans Zimmer, celebre compositore conosciuto anche per aver lavorato con Christopher Nolan.

Wonder Woman 1984: cast e data d’uscita

Nel cast troviamo Gal Gadot (che tornerà sul grande schermo anche in Assassinio Sul Nilo) nei panni di Diana Prince, Chris Pine è Steve Trevor, Kristen Wiig (Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta, la madre di Diana), Robin Wright (Antiope, zia di Diana e Generale dell’esercito amazzone), Pedro Pascal (Maxwell Lord), Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde e Kristoffer Polaha.

Wonder Woman 1984 sarebbe dovuto uscire a giugno 2020. A causa della pandemia, la produzione ha preferito rimandare il film. L’uscita ufficiale è ora fissata per il 2 ottobre.