È in arrivo il canale Warner Tv, interamente dedicato a serie DC ma non solo. La novità sarà disponibile dal 30 ottobre, visibile al canale 35 del digitale terrestre.

Nella prima giornata di lancio, il pubblico potrà guardare il cinecomic Zack Snyder’s Justice League in due orari distinti: il pomeriggio dalle 14.00 e in prima serata alle 21.00. Per 31 ottobre, il canale Warner Tv festeggia Halloween con una serata dedicata alla saga di Nightmare: Nightmare 2: la rivincita (alle 21.00) e Nightmare 3: i guerrieri del sogno (alle 23.00).

Queste invece le serie tv che il canale proporrà in daytime. Si comincia con La famiglia Bradford, in onda dal lunedì al sabato alle 9.00; c’è poi Genitori in blue jeans, trasmesso la domenica alle 8.25; appuntamento poi con la serie DC Gotham, dal lunedì al sabato alle 14.00; torna in tv anche Smallville, serie cult che racconta le origini di Superman, proposta dal lunedì al sabato alle 15.00; si prosegue poi con Lois e Clark le nuove avventure, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00; infine, troveremo anche la serie con Will Smith, Willy il principe di Bel Air, trasmesso dal lunedì al sabato alle 19:00.

Durante la prima settimana di lancio, gli spettatori vedranno sul canale film come: Rock of ages (1 novembre); il capolavoro di Kubrick, 2001: Odissea nello spazio (2 novembre); L’inferno di cristallo (3 novembre); l’horror Nightmare 4 – Il non risveglio (4 novembre); Star 80 (5 novembre); e Orizzonti lontani (6 novembre).

Il canale Warner Tv proporrà anche un ciclo di film a tema. La domenica andranno in onda quelli dedicati a Tarzan e, oltre a Le nuove avventure di Robin Hood, Uccelli di rovo e Uccelli di rovo – La storia mai raccontata. Per i più giovani è previsto un ciclo di film con protagoniste le gemelle Olsen.

