Parte Stargirl 2 su Rai4, nuova stagione della serie DC Comics incentrata sull’eroina Courtney Whitmore e sulla nascita della Justice Society of American. Dall’11 luglio andranno in onda due episodi della serie tv, in prima serata, con un appuntamento ogni lunedì.

La prima stagione si era conclusa con l’organizzazione che aveva impedito all’Injustice Society di controllare le menti di milioni di persone. Alcuni dei villain sono morti, inclusi Icicle, Brainwave e Dragon King (che fu pugnalato alle spalle da sua figlia Cindy). Mentre la JSA ha ottenuto una grande vittoria, il finale di stagione ha anche anticipato alcuni dei prossimi antagonisti, confermando che Starman era in qualche modo ancora vivo.

In Stargirl 2 su Rai4 vedremo Courtney Whitmore che cerca di ripulire Blue Valley dai supercriminali dopo gli eventi della scorsa stagione. Tuttavia, nel frattempo deve frequentare una scuola estiva ed affrontare un nuovo pericoloso villain, Eclipso, che si unirà a Cindy nello scopo di reclutare nuovi membri per una nuova ISA chiamata Injustice Unlimited.

Nel cast di Stargirl 2: Brec Bassinger nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl; Yvette Monreal è Yolanda Montez/Wildcat II; Anjelika Washington è Beth Chapel/Dottor Mid-Nite II; Cameron Gellman è Rick Tyler/Hourman II; Trae Romano è Mike Dugan; Meg DeLacy nel ruolo di Cindy Burman; Amy Smart è Barbara Whitmore; Luke Wilson nei panni di Pat Dugan/STRIPE; e Hunter Sansone interpreta Cameron Mahkent.

Oltre al cast principale, new entry della seconda stagione: Nick Tarabay di The Expanse per il ruolo del cattivo Eclipso. Ysa Penarejo è Jennie-Lynn Scott, la figlia di Lanterna Verde. E Jonathan Cake interpreta il supercriminale immortale The Shade.

Nel primo episodio di stasera, il 2×01, a pochi mesi dalla sconfitta della Injustice Society, Courtney e la JSA pattugliano Blue Valley senza trovare nulla. Courtney deve frequentare la scuola estiva. Cindy ed Eclipso iniziano a reclutare ragazzi per una nuova Injustice Society…

A seguire, l’episodio 2×02. Courtney è scettica di fronte a Jenny, che si presenta come la presunta figlia di Lanterna Verde, il defunto Alan Scott. Un uomo inglese di nome Richard Swift chiede a Barbara l’attrezzatura di William Zarick e Pat lo identifica come Shade, un celebre criminale.

