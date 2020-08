Penny Dreadful City of Angels 2 non ci sarà, il sequel della serie originale fa flop

Non è bastata Natalie Dormer a convincere i vertici Showtime: Penny Dreadful City of Angels 2 non si farà. La serie tv, imposta come sequel del più noto Penny Dreadful (andato in onda dal 2014 al 2016 sullo stesso network via cavo) non è riuscita a conquistare il suo pubblico, portando all’inevitabile decisione.

“Showtime ha deciso di non proseguire con un’altra stagione di Penny Dreadful: City of Angels,” si legge in un comunicato stampa. “Vorremmo ringraziare i produttori esecutivi John Logan, Michael Aguilar, l’intero cast e la crew per il loro incredibile lavoro in questo progetto.”

Con queste poche parole, il network via cavo liquida così la serie tv, che era partita col piede giusto, ricevendo molte critiche positive. Gli ascolti non proprio ottimi per gli standard della rete devono aver convinto Showtime a non confermare una seconda stagione – anche se non è chiaro il motivo della cancellazione.

Penny Dreadful City of Angels è ambientato nella Los Angeles del 1938, in “un periodo e in posto profondamente intriso di tensioni politiche e sociali”. Quando un agghiacciante omicidio sconvolge la città, il Tiago Vega (Daniel Zovatto di Fear the Walking Dead) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane) rimangono coinvolti in una storia epica che riflette la ricca storia di Los Angeles, dal profondo delle tradizioni del folklore messicano/americano alle pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich e l’ascesa della radio evangelica. Prima che sia troppo tardi, Tiago e la sua famiglia devono sfuggire alle temibili forze che minacciano di separarli.

Nel cast della serie, al fianco di Natalie Dormer (Game of Thrones) nei panni di un demone mutaforma, anche Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza e Johnathan Nieves. La serie si è conclusa con la sua prima (e adesso unica) stagione, composta da dieci episodi, lo scorso 28 giugno negli Stati Uniti. In Italia sarà invece disponibile prossimamente su Sky Atlantic.

L’originale Penny Dreadful è stato un successo di pubblico e critica. Ispirata ai racconti horror, la serie intrecciava personaggi della letteratura gotica (Dracula, Frankenstein, il Dr. Jekyll e Mr Hyde) con personaggi fittizi (tra cui spiccava la tormentata Vanessa Ives, interpretata da Eva Green). Nel corso delle sue tre stagioni, Penny Dreadful ha ricevuto 13 nomination agli Emmy, una candidatura per miglior attrice drammatica a Eva Green, riuscendo a vincere tre BAFTA Awards.

Non è chiaro quale linea narrativa avrebbe seguito un ipotetico Penny Dreadful City of Angels 2 ma a questo punto non lo sapremo mai.