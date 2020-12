Il finale di Penny Dreadful City of Angels va in onda nella prima serata di Santo Stefano, con una maratona di quattro episodi. Sky Atlantic propone un appuntamento extralarge con la serie horror, spin-off di Penny Dreadful, per chiudere l’anno in bellezza. La prima stagione, composta da dieci episodi, è stata trasmessa sul canale statunitense via cavo Showtime dal 26 aprile al 28 giugno 2020. Ecco le anticipazioni su quello che vedremo stasera, sabato 26 dicembre.

Si parte dall’episodio 1×07 dal titolo Maria and the Beast, di cui vi riportiamo la sinossi: Maria si incontra con Santa Muerte per discutere sulle ingerenze di Magda, mentre Diego confessa il ruolo svolto in occasione degli omicidi.

A seguire, l’episodio 1×08 intitolato Hide and Seek. Tiago fa visita ad Adelaide per farle confessare i dettagli del suo legame con Goss. Intanto Townsend cerca di convincere Kurt a uccidere Beck.

La serata prosegue con l’episodio 1×09, Sing, Sing, Sing. Vega e Michener deducono che sono stati i nazisti ad aggredirli a colpi di arma da fuoco. Intanto Townsend e’ sempre piu’ irritato dalle fortune di Beck.

La maratona con Penny Dreadful City of Angels si conclude con il finale di stagione, l‘episodio 1×10 Day of the Dead. Ecco la sinossi: Un incidente stradale scatena la guerriglia fra i marinai e i Chicanos, mentre Adelaide svela il suo ruolo nel caso Hazlett.

Nel cast della serie tv, Natalie Dormer nel ruolo del demone mutaforma Magda, anche Daniel Zovatto nei panni del detective Tiago Vega; Nathan Lane interpreta Lewis Michener, partner di Vega. Ad affiancarli troviamo anche Kerry Bishé (Argo) nel ruolo di Molly Finnister, una carismatica speaker radiofonica evangelica conosciuta come “Sister Molly”; Rory Kinnear (già apparso in Penny Dreadful) che interpreta il Dottor Peter Craft, un pediatra tedesco a capo dell’organizzazione German-American Bund; Adriana Barraza (Babel) nei panni di Maria Vega, la matriarca della famiglia Vega; Michael Gladis (Mad Men)nel ruolo di Charlton Townsend, consigliere e capo del Comitato dei trasporti del consiglio comunale di Los Angeles. Completano il cast, Jessica Garza nel ruolo Josefina Vega, la figlia più piccola della famiglia Vega, e Johnathan Nieves nei panni di Mateo Vega, il fratello minore di Tiago.

Penny Dreadful City of Angels si conclude stasera: la serie non ha avuto una seconda stagione ed è stata cancellata a causa degli ascolti bassi.

L’appuntamento con il finale di Penny Dreadful City of Angels è per stasera a partire dalle 21:15 su Sky Atlantic. Vi ricordiamo che gli episodi sono disponibili anche on demand.